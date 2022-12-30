《談國論企－黎偉成》中俄要強化政經軍合作拆美陰謀

《談國論企》中國國家主席習近平將於２０２２年１２月３０日（星期五），應邀與俄羅斯

總統普京視像會談，顯然要更全面強化兩國在政治經濟、軍事科技、糧食能源等合作，甚至更明

確地基本共同處理由美國主動推手烏克蘭亂局，為２０２３年穩定發展建設基石。這對中俄以至

世界各地的和平、發展有十分重大的影響和作用。



＊習普會談可強化２０２３年全面戰略性合作抵美＊



要指出，中共中央總書記、國家主席習近平於１２月２１日會見應中共邀請訪華的俄羅斯統

一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫才不久，克里姆林宮發言人１２月２５日表示要組織普、習談，理由

是：普京幾乎於同期的１２月１９日作時隔三年再訪白俄羅斯，未能與習近平再晤，有此求是有

實際之舉，而梅德韋傑夫以黨的身份應邀赴華，談的當然是黨務，政務屬原則性之談，故談政務

就一定是普京。

我看習普之會，對兩國在２０２３年的各方面部署和發展政策、策略，舉足輕重，很有需要

，因（一）在政治外交上的合作。中俄兩國受到美國在不同方面的挑釁、圍堵、打壓甚至封殺，

而（Ｉ）俄羅斯於２０２２年就為美國總統拜登有預謀、有組織地推手設局，即（ｉ）先作勢納

烏入「北約」，使俄受到被拆除防火牆的威脅；然後（ｉｉ）拜廝就天天談俄羅斯已作好準備向

烏動武，到（ｉｉｉ）俄國作出「特別軍事行動」，拜廝又胡言俄「入侵」而聯同「北約」不斷

「制裁」俄國，印證我在拜廝剛任４６屆美國總統後不久便冠之以「陰毒王」之稱號，事實我所

言甚是。

重要的是（ＩＩ）美國要滅絕俄羅斯，實際是滅絕中國。習近平在「陰毒王」拜登在上台後

，聽了對方多次誓神劈願式的「四不一無意」，結果又怎麼樣？拜廝只是美國一眾政客、政棍的

一段時期的主要代表，君不見，拜廝還不是延續甚變本加厲的對中國圍堵、攬炒、封殺？此為美

國政客政棍一直反共反華的惡思劣行。由中華人民共和國成立伊始的百業待興，到今天已成為全

球第二大經濟體系，所受美帝不同形式欺壓，一天也不少！

此說可印證於拜登２０２２年初推手弄出的烏局，美國國務卿布林肯居然「警告」中國不要

與俄羅斯有任何聯繫，否則會有「後果」，簡直是穿了西裝扮紳士實際是爛仔一名。中國政府就

回應以事非曲正決定其策，而習近平對梅德韋傑夫明言「中方願同俄方一道，把新時代中俄關係

不斷推向前進，共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」，是為普京力求與習近平再作

更深入會談之因。

由是習普之談，很有逼切的必要。特別是在（二）政治方面。中俄在美帝胡作非為底下，必

須共同反之。君不見，烏克蘭外長庫列巴１２月２６日狂妄地說「基輔希望在２０２３年２月底

前舉辦『和平峰會』，由聯合國秘書長古特雷斯出面調停，但不期望俄羅斯會參會」，簡單是不

知所謂，而這當然是美國佬撐烏腰之鴉語。既然中俄同受美國佬以「不同意識形態」聯西方國家

圍堵，兩國就要更團結矣！



＊要狠狠打壓美烏胡作非為維持國際秩序＊



同樣重要的是（三）中俄要在經濟金融、糧食資源等各方聯手合作，作為反制美國佬的手段

，亦以此分化美國與「北約」其他國家。烏戰亂局，使俄羅斯受制裁、烏之糧食油氣等難出口，

造成全球資源、糧食供應短缺，價格不斷上升劣況，歐洲諸國受不同程度壓力，美國佬居然賊一

般的高價賣油氣等發「戰爭財」，需要全面充分揭露，使歐洲明白，德、法等歐盟主要國家已明

確表示要主權主動定策。

由是中俄可以聯手採取不同形態的合作，如在糧食、能源等由俄賣予中國，中國則加大輸出

其本身的「剩餘」的商品予其他國家，隔山打（美國）牛。

再看（四）軍事合作，亦有可能。中國聯同俄羅斯艦艇、戰機近期相當頻密在東海、南海等

演練，合作效果相當理想，應該可以聯合作出更加緊密的軍事合作，甚至成為軍事聯合夥伴，以

保障雙方的主權、政治、經濟合法合理的利益。

中國國務委員、外交部長王毅１２月２５日在國際形勢與中國外交研討會上表示，建立在不

結盟、不對抗、不針對第三方基礎上的中俄關係，堅如磐石，不受干優挑撥，無懼風雲變幻。中

俄兩國深化睦鄰友好合作，全面戰略協協作更加成熟堅軔。

王毅強調：一年來，中俄堅定支持彼此維護核心利益，政治和戰略互信更加鞏固。兩國貿易

額加速邁向２０００億美元大關，重大投資項目穩步實施，本幣結算規模持續擴大，跨境互聯互

通取得標誌性進展，互利合作內生動力更加強勁。

普京１２月２５日表示，俄方願意與衝突相關各方進行和平談判，但烏克蘭及其背後的西方

國家拒絕談判。匈牙利總理歐爾班１２月２４日說，烏克蘭戰火未熄，是因為美國不斷提供金錢

和武器。

美國佬死性不改，為澤連斯基「突然」要訪問美國之因。難道拜登好得閒？美國參、眾兩院

沒有重要的事情要做？一個日日要美、歐畀錢畀武器要煩的澤連斯基，忽然間要赴美？此因中國

、俄羅斯和白俄羅斯的黨政最高領導的會面，和作出的更強烈的政治合作及聯繫，對拜登等美國

佬肯定是當頭棒喝。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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