【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升，快手冀變回紅底股

《經濟通通訊社３０日專訊》國家衛健委於１２月２６日晚發公告指，將「新型冠狀病毒肺

炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。另經國務院批准，自明年１月８日起，解除《傳染病防治法

》規定的甲類傳染病預防及控制措施，不再納入《國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理，即

確診者毋須隔離。國務院聯防聯控機制亦發布，新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案，解釋專家

普遍認為新冠病毒將在自然界長期存在，致病力較早期明顯下降，所致疾病將逐步演化為一種常

見的呼吸道傳染病。

全球加息周期似已進入尾聲，美國證監會對在美上市中資企業的審計亦已階段性結束，美股

三大指數已分別調整了２０２０年以來最大升幅之３８﹒２％至６１﹒８％，恒指由去年高位

３１１８３累跌近１６６００點後回升，由１０月３１日低位１４５９７點持續上升至１２月

２８日最高２０９９９點，在略多過兩個月內累計上升６４０２點，內地監管當局自去年以來針

對行業亂象亦已進行了連串整頓，隨著內地近期進一步放寬防疫限制措施，這代表經濟活動逐步

復常，整體經濟表現將會重納正軌？

四大中央銀行在今年最後一次議息會議皆決定加息５０基點，依次分別是聯儲局、瑞士央行

、英倫銀行及歐洲央行。令人意外的是，其中聯儲局經過連續四輪７５基點的加息行動後首次調

低加幅，而英倫銀行的加息決定更是三分化－６票支持加息半厘、２票建議維持利率不變及１票

建議加息７５基點。

日本央行議息後雖決定維持政策利率在負０﹒１厘，但卻放寬了孳息率曲線控制措施，將原

來限制１０年期國債孳息率在零上下０﹒２５百分點的波動範圍，擴大到０﹒５個百分點，即介

乎負０﹒５％至０﹒５％。此舉引發市場猜測日本央行將會逐步撤出超寬鬆貨幣政策，並引發日

圓匯價急升，波動接近６８０點子，美元兌日圓一度低見１３０﹒６０。不過，央行行長黑田東

彥則表示，行動不代表寬鬆政策將會結束。然而，黑田東彥將於明年４月卸任，加上市場對全球

經濟陷入衰退的憂慮未消，日圓極有可能藉此進一步上升。



＊幣策外圍收緊內地放寬＊



在全球央行勢要壓低通脹，主要經濟體進入加息周期之際，人行卻反其道而行，今年以來多

次下調ＬＰＲ（貸款市場報價利率）及ＭＬＦ（中期借貸便利利率），１年期ＬＰＲ由去年１２

月的３﹒８厘降至８月份的３﹒６５厘；５年期ＬＰＲ由去年１２月的４﹒６５厘降至８月份的

４﹒３厘；大型及中小型金融機構存款準備金率，亦由今年初的１１﹒５％及８﹒５％，分兩次

下調至１２月的１１％及８％。

相信原因之一是內地房地產市場出現債務危機，而內地通脹率雖然由１月份的０，９％升至

９月份的２﹒８％，但相對於西方主要經濟體而言絕不算嚴重，而且財新製造業ＰＭＩ在８月份

陷入收縮，隨後服務業ＰＭＩ亦於９月份跌穿５０，ＧＤＰ在第二季按季大幅收縮２﹒７％後，

第三季才擴張３﹒９％，令內地經濟環境環境宜寬不宜緊。目前市場擔心歐、美很可能陷入經濟

衰退，明年貨幣政策傾向逐步放寬，對內地而言應屬於好消息。

另外，美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）於１２月中宣布，已完成歷史上首次對

在美國上市之中資公司的全面審查。美股三大指數之前亦已分別調整了２０２０年以來最大升幅

之３８﹒２％至６１﹒８％，恒指由去年高位３１１８３最多累跌近１６６００點，內地監管當

局自去年以來針對行業亂象亦已進行了連串整頓，近期已無大動作，隨著內地近期進一步放寬防

疫限制措施，經濟活動有望逐步回復正常，整體經濟表現將會重納正軌，如此，來年港股是否可

見看高一線？



＊青姐：恒指料下試萬四後再升＊



資深財經分析員胡孟青（青姐）預期，恒指需要二次探底，下試１４０００點甚至更低水平

後才呈現雙底回升。另外，她擔心新冠病毒已在歐美多次變種後會出現「強化版」－傳染力及殺

傷力更強。然而，部分人可能因過量服藥而出現抗藥性，感染後難以治癒，屆時股市可能借勢下

跌。

元宇證券基金投資總監林嘉麒（ＫＫ）對大市看法相似，雖然認為恒指後市亦傾向回調，營

造雙底形態後回升，但認為不會失守１４５００點，預期跌至１６０００至１５０００點水平即

有支持，以反映２０２２年估值過高的情況，其後指數才回升。他又表示，投資者亦會關注第四

季公司業績表現，由於上市公司通常會預先發布盈喜或盈警，股價應不會等到明年３、４月才反

映，故預料整體大市會在明年首季出現較深調整。此外，聯儲局明年２月才再議息，在此之前，

市場將會不斷發出經濟衰退的警號，故料美股會拖累港股下跌，且港股１２月的強勢多少受年結

因素影響，故亦成為明年首季先行下跌的誘因。



＊ＫＫ：恒指８倍Ｐ╱Ｅ時可博入＊



雖然ＫＫ預期明年恒指市盈率（Ｐ╱Ｅ）有機會達到１２至１３倍，但因外圍仍存在較多不

確定性，故保守一點估計，恒指明年最高只能升至２２０００至２３０００點。由於恒指Ｐ╱Ｅ

每每降至８倍時都會反彈，２０２２年亦如是，因此建議當恒指Ｐ╱Ｅ降至大約８倍時博入。

被問到恒指持續增加成分股數量會否影響相關Ｐ╱Ｅ時，ＫＫ斷言指，主要科技股都已納入

恒指成分股，市場似乎已有共識給予恒指８倍Ｐ╱Ｅ，故即使未來進一步增加成分股數目，對恒

指Ｐ╱Ｅ的影響亦不大，反而因此令波動性降低，這是好事。此外，恒指自１１月開始上升以來

，並非依賴小部分重磅成分股，或一、兩個板塊，降低了「結構性」操控（幾隻重磅成分股就可

左右恒指升跌）。

內地１１月上旬推出１６條措施撐內房，範圍包括保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交

樓」金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階

段性調整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度等。消息刺激多隻內房股在１１月１４

日急升，其中藍籌股碧桂園（０２００７）急升逾１７％，龍湖（００９６０）及旭輝控股

（００８８４）升超過兩成，華潤置地（０１１０９）及萬科（０２２０２）亦分別升逾１２％

及近１０％。內房股撈底機會出現了嗎？



＊內房值博惟時機未到＊



事實上，以碧桂園為例，即使近月合同銷售穩定，但亦曾多配股或發債集資。１２月１４日

公布已合共完成配售１７﹒８億股股份（相當於緊隨配售事項完成後公司已發行股本約

６﹒４４％），每股配售股份２﹒７元，所得淨額估計不少於約４７﹒４１億元，且擬用於為現

有境外債項進行再融資及一般營運資金。

１２月２１日，碧桂園地產集團有限公司又計劃發行最多１０億人民幣之３年期中票，籌集

資金將用於項目開發建設、購回或償還碧桂園控股有限公司境外美元債券。此前，工商銀行

（０１３９８）亦為碧桂園提供「內保外貸」業務，貸款規模初定為３億美元。另外，工行亦與

碧桂園等１２家全國房地產企業簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額６５５０億人民幣。此

前，中國銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國農業銀行也表示將向房企提供意向性授信額

度。內房似有機會渡過寒冬，準備迎來春天。

ＫＫ認為內房值博，但可能要等一至兩年，因為現時內房處於配股集資潮，雖然有投資者接

貨，但金額並不足夠，而內地推出多種扶持措施，金額亦不大，若然內房可在資本市場集資，又

或有機會重新發行海外債，屆時若有投資者願意購買，則內房股的反彈幅度應該最大。然而，目

前息率偏高，並非發債集資的最佳時間，若有國有金融機構若作為擔保，發行可換股債券

（ＣＢ）或許可行。青姐指內房巨大的債務仍是個主要問題，就算國有銀行被要求放水救內房，

但只不過以新債還舊債，而且房屋銷售欠佳，短期難樂觀。



＊青姐：醫藥股只宜短炒＊



醫藥股方面，青姐指出，如該藥與民生息息相關，就會落入醫保目錄，進行集中採購，加價

無望，利潤自然受到限制。以石四藥（０２００５）為例，雖然早前公司公布，與一家內地著名

製藥公司作為委託方簽訂合作意向書，委託方擬委託該集團生產布洛芬緩釋片及小兒氨酚黃那敏

顆粒，委託生產量分別為每年１０億至２５億片及每年６５００萬袋。該集團預期該委託生產將

為相關業務帶來突破性增長。股價在１２月１９日受消息刺激急升近２９％，但最終跌至

４﹒１３元收市，較上一交易日收市４﹒２５元低０﹒１２元。

青姐指出，現時內地有四百多家醫企可以生產止痛藥布洛芬，並非獨家，故相關消息對石四

藥股價的刺激作用曇花一現。此外，她認為醫藥股因估值太高，但盈利不大，故炒作的時間每每

多於實質投資時間。



＊濠股續得賭牌未必得米＊



內地傾向逐步復常，對外全面開放亦是時間問題而已。早前多家博彩公司獲得在澳門經營娛

樂場幸運博彩的博彩經營批給１０年，濠賭股是否值得一博？青姐認為，多隻賭股早前獲續牌後

已過度「興奮」，而且都要投資過百億澳門元。例如永利（０１１２８）承諾會投資１７２億澳

門元；澳博（００８８０） 承諾會投資億１４０﹒３３澳門元；美高梅（０２２８２）承諾會

投資１６２億澳門元；金沙（０１９２８）更加承諾會投資３０２﹒３９億澳門元。相關資金從

何而來？即使開拓非賭博業務，亦需時間證明是否有利可圖，並能填補上述資本性開支，而是否

有足夠客源為濠賭股作出「貢獻」影響最大。



＊阿里騰訊注意大股東沽貨＊



對於整體大市的資金流向，青姐認為，一旦有利率見頂跡象，資金仍會選擇流入阿里巴巴

（０９９８８）及騰訊（００７００）等重磅藍籌股。唯一擔心的是大股東沽貨套現行動，例如

騰訊的南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ早在今年６月底表明，會以無上限、長期及有序出售所持騰訊

股份。根據聯交所的資料顯示，Ｎａｓｐｅｒｓ旗下荷蘭子公司Ｐｒｏｓｕｓ於１２月１３日再

減持９９﹒３萬股騰訊，每股平均價３２０﹒０２８元，套現約３﹒１８億元，持股比例由

２７％微降至２６﹒９９％。

另外，阿里巴巴副主席蔡崇信早前亦向美國證交會申報擬透過投行摩根士丹利，出售３００

萬股阿里ＡＤＳ（美：ＢＡＢＡ），佔旗下持股約８％。以阿里巴巴美股在１２月１５日收市價

８６﹒２１美元計，蔡崇信套現約２﹒５９億美元。

ＫＫ認為重磅的騰訊及阿里可以考慮，復常對騰訊較有利，阿里ＧＭＶ（商品成交金額）平

穩及有驚喜，Ｐ╱Ｅ亦相對低，而且政策風險應已消除，２０２３年企業盈利增長應會加快。雖

說言之尚早，但當聯儲局暗示即將減息時，資金又會重投增長型股份。



＊美團遭實物派發沽壓持續＊



另外，ＫＫ更加鍾情於搞直播的傳統科技股，例如快手（０１０２４）及嗶哩嗶哩

（０９６２６）。快手今年第三季虧損按年收窄至２７﹒１３億人民幣，去年同期則虧損

７０﹒８６億人民幣；經調整虧損淨額按年收窄至６﹒７２億元，勝預期，去年同期虧損

４６﹒２億元。經調整ＥＢＩＴＤＡ錄得正數為１０﹒２３億元，去年同期虧損３１﹒７４億元

。期內，收入按年增加１２﹒９％至２３１﹒３億元，均勝預期。線上營銷服務收入１１６億元

，增長６﹒２％。直播業務收入８９億元，增加１５﹒８％。明年經濟復常，業績應該更理想。

策略方面，ＫＫ認為快手自１０月底以來已累積了極大升幅，可待回調至６０至５５元才入

市，最理想是在５０元附近買入，目標是重返「紅底股」（１００元以上）行列。嗶哩嗶哩則可

在１４０元以下買入，目標２８０元。

另外，美團亦是投資對象之一。不過，騰訊在１１月時公布，合資格股東持有每１０股騰訊

將獲發１股美團Ｂ類普通股，按持股比例以實物分派約９﹒５８億股美團Ｂ類普通股的特別中期

股息。而待分派的美團Ｂ類普通股，相當於騰訊持有美團Ｂ類普通股約９０﹒９％，及截至１０

月底美團已發行股份總數約１５﹒５％。騰訊大股東Ｎａｓｐｅｒｓ表明立場，指收到美團股份

後會考慮作持有待出售。據計算，騰訊明年３月完成派股後，Ｎａｓｐｅｒｓ所獲得的股份將佔

美團已發行股份約４﹒３％。ＫＫ認為，在考慮買美團之前仍須看騰訊派實物股份，以及騰訊大

股東的沽貨情況，目標可上望３００元。

綜合而言，恒指由今年１、２月於２５０００（最高２５０５０）水平呈雙頂回落，１０月

底低見１４５９７後才展開像樣的反彈，本月最高曾見１９９２６，超過上述跌浪５０％反彈位

１９８２３，已有所交待。另外，月線圖顯示恒指在１１月份以雙月轉向形態高收，預示指數已

在１４５９７見底的機會極高，從圖表走勢觀察，我認為恒指在未來幾年傾向再次挑戰

３００００關，但很可能先呈三角形（或收窄三角形）運行後才向上突破。２１０５６為去年以

來最大跌浪之６１﹒８％反彈位，恒指在２０２０年低見２１１３９後回升，故短線以

２１０００為後市反彈阻力。（ｐｃ）

