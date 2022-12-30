《駐京專電》全國人大會議３月５日召開，政協會議３月４日召開

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》十三屆全國人大常委會第三十八次會議下

午表決通過了關於召開十四屆全國人大一次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大一次會議於

２０２３年３月５日在北京召開。

政協第十三屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆一次會議於２０２３年３

月４日在北京召開。

