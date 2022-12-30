《午市前瞻》專家指今收高１９８００成關鍵，中生製藥仍可入手？

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報１９９０３，升１６１點或０﹒８２％，主

板成交４６２﹒０６億元。恒生中國企業指數報６７４９，升５４點或０﹒８１％。恒生科技指

數報４１５９，升５１點或１﹒２６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３３５元，跌０﹒２元或０﹒０６％，成交５０﹒７５億元；美

團收報１７７﹒９元，跌５﹒９元或３﹒２１％，成交２８﹒４１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８６﹒７元，升１﹒１５元或１﹒３４％，成交１５﹒５８億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊聶振邦：假日氣氛令成交疲弱＊



恒指今日高開２８９點，報２００３０，早段升幅曾收窄至不足１００點。華盛證券分析師

聶振邦向《經濟通通訊社》表示，作為恒指重磅股的美團（０３６９０），曾下跌逾３％，或反

映市場對內地疫情反覆的憂慮。他又指，港股臨近假日氣氛濃厚，導致成交額偏弱，難以推升恒

指。

走勢上，他認為恒指今日若能在１９８００以上收市，估計下周初能企穩在２００００之上

。



＊中生製藥宜候４﹒３元以下吸納＊



最近醫藥股升勢顯著，內地近日又宣布為減輕患者經濟負擔，對部分抗癌藥原料、抗新型冠

狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅。

聶振邦表示，因應內地民眾對新冠病毒藥需求上升，醫藥股借勢炒上，但近期醞釀搶藥潮，

藥企的供應量未必能保持穩定，市場未來相信會較關注這些藥企能否開發新技術，成為新的盈利

引擎。他認為，針對新冠病毒的藥物需求增加，對藥企來年第一季業績刺激作用有限，而醫藥股

的炒作已有一段時間，今早康希諾（０６１８５）、復星醫藥（０２１９６）等均有回調，相信

有不少獲利盤，現時不宜積極入市。

中生製藥（０１１７７）公布，附屬公司正大天晴藥業集團與平安鹽野義簽訂獨家市場推

廣協議。正大天晴獲授予新型冠狀病毒感染治療藥物Ｅｎｓｉｔｒｅｌｖｉｒ在內地的獨家市場

推廣權，初步為期５年。聶振邦表示，早前康希諾的新冠口服藥已搶了「頭淡湯」，獲不少醫院

採用，今次消息對中生製藥的提振作用有限。他又指，中生製藥目前市盈率偏低，但股價近期在

５元附近阻力較大，建議投資者候至４﹒３元以下吸納。（ｅｒ）

