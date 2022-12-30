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30/12/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１４億元，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指高開２８９點，報２００３０點。最高升３３２點報
２００７３點，最低升４０點報１９７８１點。恒指收報１９７８１點，升４０點或０﹒２％。
　　北水全日淨流入２０﹒１４億元，減少４９﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、中國平安（０２３１８）；淨賣出最多的依次是恒
生中國企業（０２８２８）、中國電信（００７２８）、美團（０３６９０）。
　　主板成交８７０﹒２億元減少４﹒１％。其中港股通成交２９２﹒３億元，佔總成交
３３﹒６％。
　　騰訊控股跌０﹒３６％報３３４元，北水淨買入７﹒６億元；中國移動升１﹒１７％報
５１﹒７５元，北水淨買入２﹒２億元；中國平安升１﹒８７％報５１﹒６５元，北水淨買入
１﹒８億元。
　　恒生中國企業升０﹒６２％報６８元，北水淨賣出２﹒９億元；中國電信升１﹒６６％報
３﹒０７元，北水淨賣出２﹒２億元；美團跌４﹒９５％報１７４﹒７元，北水淨賣出１﹒８億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　７﹒６３
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　２﹒１８
　　中國平安　（０２３１８）　　　　　　１﹒８１
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　１﹒６２
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－２﹒８７
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　－２﹒１８
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒７９
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－１﹒３２
　　樂享集團　　　（０６９８８）　　　　　－１﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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