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即市新聞

30/12/2022 16:31

《美元走勢－羅明立》假期氣氛濃厚，歐元１﹒０５７支持不容有失

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３２﹒５５　１３２﹒９６　１３２﹒３８
　　歐元╱美元　１﹒０６４６　１﹒０６６９　１﹒０６４０
　　英鎊╱美元　１﹒２０４８　１﹒２０６７　１﹒２０３８
　　美元╱瑞郎　０﹒９２３８　０﹒９２４２　０﹒９２２２
　　美元╱港元　７﹒７９７０　７﹒７９８３　７﹒７９０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國勞工部周四（２９日）公布，上周初次申領失業金救濟人數增加至
２２﹒５萬人，符合市場預期，但續請失業救濟人數增加至１７１萬，較預期多，市場擔心勞工
市場開始轉弱，而美債收益率亦見回落，令美匯指數下滑。年內最後一個交易日，預期交投淡靜
，歐元漲近１﹒０７後乏力再升，投資者在元旦假期前入市意欲不大，可能維持近期的震盪區間
。支持位１﹒０５７０不容有失。最後，預祝大家元旦快樂！２０３０年一切順利，身體健康！
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０６１０　１﹒０７１０　１﹒０５６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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