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30/12/2022 12:09

【賣地計劃】發展局下午４時３０分公布明年首季賣地計劃

　　《經濟通通訊社３０日專訊》發展局局長甯漢豪今日下午４時３０分在政府總部就２０２３
年１月至３月賣地計劃會見傳媒。（ｂｉ）

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