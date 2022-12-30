  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2022 16:10

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，全年跌逾１５％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１５６﹒７７點，按周升０﹒２６％，是本月１５日美國放緩加息前一周的市況，
指數仍處於２０１７年５月水平。近３周，ＣＣＬ持續一周升一周跌，樓價走勢明顯由連跌轉為
反覆向下。ＣＣＬ由歷史高位１９１﹒３４點累跌１８﹒０７％。
　
＊全年累跌１５﹒０５％，通關等因素明年１月下旬才反映＊
　
　　２０２２年全年ＣＣＬ累跌１５﹒０５％，跌幅主要集中於第三季（跌６﹒６２％）及第四
季（跌７﹒４３％），樓價兩季累跌１３﹒５５％。反映自６月美國首次擴大加息幅度至
０﹒７５厘後，本港樓價跌勢亦開始加快。但踏入１２月，市場充斥美國放慢加息步伐的消息，
樓價跌幅明顯收窄，ＣＣＬ由１１月跌３﹒４９％，收窄到１２月僅跌１﹒５％。通關在即及政
府取消防疫限制等利好因素，將於明年１月下旬公布的ＣＣＬ才開始反映。
　
＊全年港島跌１７﹒３７％，新界東跌１５﹒８％＊
　
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５６﹒３１點，按周升０﹒３１％，繼續
處於２０１７年４月水平。ＣＣＬ（中小型單位）報１５４﹒７４點，按周升０﹒２５％，繼續
處於２０１７年４月水平。ＣＣＬ（大型單位）報１６６﹒６６點，按周升０﹒３３％，處於
２０１８年２月水平。
　　四區方面，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７０﹒０１點，按周升１﹒２９％，處於２０１７
年１０月水平。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１５０﹒７８點，按周升０﹒６３％，處於２０１７年
４月水平。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１５５﹒９０點，按周升０﹒１９％，處於２０１７年１月
水平。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１４５﹒４２點，重返２０１７年９月水平，按周跌
０﹒７７％，連跌２周共０﹒８３％。
　　以正式買賣合約日期計，２０２２年全年ＣＣＬ跌１５﹒０５％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ跌
１６﹒０８％，ＣＣＬ（中小型單位）跌１５﹒９９％，ＣＣＬ（大型單位）跌１０﹒６０％，
港島跌１７﹒３７％，九龍跌１５﹒７３％，新界東跌１５﹒８％，新界西跌１５﹒４８％。
（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞30/12/2022
【賣地計劃】政府下季推荃灣住宅地涉490伙　總供應3120伙
人氣文章財經熱話30/12/2022
《新股掛牌》5新股趕搭今年尾班車　特海國際首掛高收42%
人氣文章財經熱話30/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》小米汽車業務發展順利　股價爆升可期
人氣文章中國故事30/12/2022
《神州經脈》滬指年挫15%四年最差　人幣跌幅匯率併軌以來最大
人氣文章中國故事30/12/2022
【回顧展望－波瀾跌宕】半導體股成暴跌王　地產股悲喜交雜僅小跌
人氣文章剖析天下30/12/2022
【回望2022】動盪之年．患得患失
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金