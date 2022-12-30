《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，全年跌逾１５％

《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１５６﹒７７點，按周升０﹒２６％，是本月１５日美國放緩加息前一周的市況，

指數仍處於２０１７年５月水平。近３周，ＣＣＬ持續一周升一周跌，樓價走勢明顯由連跌轉為

反覆向下。ＣＣＬ由歷史高位１９１﹒３４點累跌１８﹒０７％。



＊全年累跌１５﹒０５％，通關等因素明年１月下旬才反映＊



２０２２年全年ＣＣＬ累跌１５﹒０５％，跌幅主要集中於第三季（跌６﹒６２％）及第四

季（跌７﹒４３％），樓價兩季累跌１３﹒５５％。反映自６月美國首次擴大加息幅度至

０﹒７５厘後，本港樓價跌勢亦開始加快。但踏入１２月，市場充斥美國放慢加息步伐的消息，

樓價跌幅明顯收窄，ＣＣＬ由１１月跌３﹒４９％，收窄到１２月僅跌１﹒５％。通關在即及政

府取消防疫限制等利好因素，將於明年１月下旬公布的ＣＣＬ才開始反映。



＊全年港島跌１７﹒３７％，新界東跌１５﹒８％＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５６﹒３１點，按周升０﹒３１％，繼續

處於２０１７年４月水平。ＣＣＬ（中小型單位）報１５４﹒７４點，按周升０﹒２５％，繼續

處於２０１７年４月水平。ＣＣＬ（大型單位）報１６６﹒６６點，按周升０﹒３３％，處於

２０１８年２月水平。

四區方面，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７０﹒０１點，按周升１﹒２９％，處於２０１７

年１０月水平。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１５０﹒７８點，按周升０﹒６３％，處於２０１７年

４月水平。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１５５﹒９０點，按周升０﹒１９％，處於２０１７年１月

水平。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１４５﹒４２點，重返２０１７年９月水平，按周跌

０﹒７７％，連跌２周共０﹒８３％。

以正式買賣合約日期計，２０２２年全年ＣＣＬ跌１５﹒０５％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ跌

１６﹒０８％，ＣＣＬ（中小型單位）跌１５﹒９９％，ＣＣＬ（大型單位）跌１０﹒６０％，

港島跌１７﹒３７％，九龍跌１５﹒７３％，新界東跌１５﹒８％，新界西跌１５﹒４８％。

（ｂｉ）

