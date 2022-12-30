【賣地計劃】美聯：荃灣住宅估值逾１４億元，旺角商業地王成焦點

《經濟通通訊社３０日專訊》政府公布２０２２╱２０２３財政年度第四季賣地表將推兩幅

用地，分別為九龍旺角洗衣街與亞皆老街交界的商業地皮，以及荃灣寶豐路的住宅地皮。

美聯測量師行董事林子彬表示，雖然新一季度的賣地計劃只推出１幅住宅及１幅商業地皮，

但政府全年供應已超標完成，反映政府增加供應的決心。在是次推出的地皮中，以旺角商業地皮

最為矚目，由於項目規模及投資額頗大，加上位於市區，配套齊備，料受大型發展商及財團追捧

，估計作長線投資，並有望成逾百億地王之列，項目估值約１２１﹒９３億元。至於荃灣住宅地

皮由於規模適中，故相信可吸引中小型發展商垂青，入標數量料不俗，地皮估值約１４﹒１４億

元。

林子彬稱，九龍旺角洗衣街與亞皆老街交界地皮發展規模龐大，而且項目可興建的高度為同

區最高，故可發展為地標式建築。若以每呎樓面地價約８０００元推算，地皮估值約

１２１﹒９３億元，連同發展成本，預計項目總投資額高逾２００億元。鑑於項目料用作長線投

資，故參與財團料以大型發展商及財團為主，料入標數量在１０份內。

至於另一幅位於荃灣寶豐路的住宅地皮項目，地皮面積約為８９９８７平方呎，若按地積比

率約３﹒４９倍計，估計可建樓面面積約為３１４３０９平方呎，發展規模適中，項目地點往返

荃灣市中心亦算方便，而項目亦具臨海優勢，相信落成後不少單位可享海景。另外項目亦鄰近大

型屋苑，可享有一定消閒購物配套，料可吸引中小型發展商，相信入標反應不俗。預期項目單位

類型以中小戶型發展，主要提供一房、兩房或細三房戶型。若以每呎樓面地價約４５００元計算

，估計地價約為１４﹒１４億元。（ｂｉ）

