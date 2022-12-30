  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2022 19:27

【賣地計劃】美聯：荃灣住宅估值逾１４億元，旺角商業地王成焦點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府公布２０２２╱２０２３財政年度第四季賣地表將推兩幅
用地，分別為九龍旺角洗衣街與亞皆老街交界的商業地皮，以及荃灣寶豐路的住宅地皮。
　　美聯測量師行董事林子彬表示，雖然新一季度的賣地計劃只推出１幅住宅及１幅商業地皮，
但政府全年供應已超標完成，反映政府增加供應的決心。在是次推出的地皮中，以旺角商業地皮
最為矚目，由於項目規模及投資額頗大，加上位於市區，配套齊備，料受大型發展商及財團追捧
，估計作長線投資，並有望成逾百億地王之列，項目估值約１２１﹒９３億元。至於荃灣住宅地
皮由於規模適中，故相信可吸引中小型發展商垂青，入標數量料不俗，地皮估值約１４﹒１４億
元。
　　林子彬稱，九龍旺角洗衣街與亞皆老街交界地皮發展規模龐大，而且項目可興建的高度為同
區最高，故可發展為地標式建築。若以每呎樓面地價約８０００元推算，地皮估值約
１２１﹒９３億元，連同發展成本，預計項目總投資額高逾２００億元。鑑於項目料用作長線投
資，故參與財團料以大型發展商及財團為主，料入標數量在１０份內。
　　至於另一幅位於荃灣寶豐路的住宅地皮項目，地皮面積約為８９９８７平方呎，若按地積比
率約３﹒４９倍計，估計可建樓面面積約為３１４３０９平方呎，發展規模適中，項目地點往返
荃灣市中心亦算方便，而項目亦具臨海優勢，相信落成後不少單位可享海景。另外項目亦鄰近大
型屋苑，可享有一定消閒購物配套，料可吸引中小型發展商，相信入標反應不俗。預期項目單位
類型以中小戶型發展，主要提供一房、兩房或細三房戶型。若以每呎樓面地價約４５００元計算
，估計地價約為１４﹒１４億元。（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞30/12/2022
【賣地計劃】政府下季推荃灣住宅地涉490伙　總供應3120伙
人氣文章財經熱話30/12/2022
《新股掛牌》5新股趕搭今年尾班車　特海國際首掛高收42%
人氣文章財經熱話30/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》小米汽車業務發展順利　股價爆升可期
人氣文章中國故事30/12/2022
《神州經脈》滬指年挫15%四年最差　人幣跌幅匯率併軌以來最大
人氣文章中國故事30/12/2022
【回顧展望－波瀾跌宕】半導體股成暴跌王　地產股悲喜交雜僅小跌
人氣文章剖析天下30/12/2022
【回望2022】動盪之年．患得患失
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金