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30/12/2022 11:42

【新冠感染】何栢良：內地疫情爆發速度前所未有，籲接種二價疫苗

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，內地過去
３年堅持「清零」，社會未能產生足夠免疫力，病毒廣泛和快速傳播後，１２月出現的疫情大爆
發，速度在過往幾年世界各地都是前所未有，而在近一個月本港有超過１０００宗來自內地的輸
入個案，在取消檢疫政策和大部分防疫措施下，相信會有更多輸入個案。
　　他指出，二價疫苗可以針對目前內地流行的ＢＡ﹒５﹒２和ＢＦ﹒７病毒，呼籲有需要市民
盡快接種。（ｂｎ）
　

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