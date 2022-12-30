《經濟通通訊社３０日專訊》大明國際（０１０９０）公布，集團今年首１１個月錄得未經
審核虧損約６０００萬元（人民幣．下同），而去年同期錄得未經審核溢利約６﹒４億元。因此
，集團預期全年將錄得淨虧損，而去年度錄得淨利潤約５﹒２８億元。
公司稱，預期錄得淨虧損主因疫情於期內不利影響令公司生產效率下降；及鋼材市場價格於
期內下降。（ａｃ）
30/12/2022 17:36
【企業盈警】大明國際首１１個月盈轉虧６千萬人幣，料全年錄虧損
《經濟通通訊社３０日專訊》大明國際（０１０９０）公布，集團今年首１１個月錄得未經
審核虧損約６０００萬元（人民幣．下同），而去年同期錄得未經審核溢利約６﹒４億元。因此
，集團預期全年將錄得淨虧損，而去年度錄得淨利潤約５﹒２８億元。
公司稱，預期錄得淨虧損主因疫情於期內不利影響令公司生產效率下降；及鋼材市場價格於
期內下降。（ａｃ）
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