【企業盈警】大明國際首１１個月盈轉虧６千萬人幣，料全年錄虧損

《經濟通通訊社３０日專訊》大明國際（０１０９０）公布，集團今年首１１個月錄得未經

審核虧損約６０００萬元（人民幣．下同），而去年同期錄得未經審核溢利約６﹒４億元。因此

，集團預期全年將錄得淨虧損，而去年度錄得淨利潤約５﹒２８億元。

公司稱，預期錄得淨虧損主因疫情於期內不利影響令公司生產效率下降；及鋼材市場價格於

期內下降。（ａｃ）

