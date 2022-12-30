《小傳日記》２０２２風起雲湧，２０２３疫後重生？

《小傳日記》時間過得特別快，嚟到２０２２年最後一個交易日。魚缸今日高開２８９點，

一開波已經上番兩萬大關，個頭本來開得幾好，之後有少少腳仔軟。

今日有咁嘅情況，或多或少同重磅股美團（０３６９０）有關。開波嗰陣仲升緊，唔知咩事

突然轉向，曾經倒跌超過４巴仙。美團今個月有幾次突破唔到１９０銀，今朝股價曾經升到

１８８﹒５銀，但好快跌番落去，仲要一下隊穿１０天線同２０天線，睇嚟１９０銀嘅阻力非常

大。

醫藥股今日都有啲回調，特別想講中生製藥（０１１７７）。公司附屬正大天晴藥業同平安

鹽野義簽訂獨家市場推廣協議，獲得新冠病毒感染治療藥物Ｅｎｓｉｔｒｅｌｖｉｒ喺內地嘅獨

家市場推廣權。股價高開５％，但走勢逐步轉弱，中段更加試過倒跌。事實上，新華製藥

（００７１９）、石藥集團（０１０９３）、復星醫藥（０２１９６）等醫藥股今日表現麻麻哋

，新冠藥物嘅炒作都可能到尾聲喇。

有悲都有喜，有啲教育股繼續升得興奮。國家教育部宣布，高等學校唔再開展全員核酸篩查

，師生出入校門唔使提供核酸證明，甚至要求無疫情嘅學校開展正常嘅實體教學活動。龍頭之一

嘅中教（００８３９）由跌轉升，曾經升超過６巴仙；中國科培（０１８９０）、新高教

（０２００１）亦升超過６巴仙。至於有做直播帶貨嘅新東方在綫（０１７９７）就保持強勢，

由５月開展嘅上升趨勢仲未中斷，股價年內累計升超過５倍。呢隻非一般嘅教育股氣勢如虹，仲

未知幾時見頂。

經歷過疫情、加息、俄烏戰爭、內房危機等大事件，魚缸今年年初傷勢嚴重，即使年尾發力

，但已經嚟得太遲，結果全年跌超過３０００點。不過，阿爺愈嚟愈放寬封控措施，亦著力搞好

通關嘅事，唔通雨後真係見天晴？希望２０２３年有個好開始，各位最緊要身體健康，平平安安

呀，請請！



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