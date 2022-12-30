  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2022 16:08

《小傳日記》２０２２風起雲湧，２０２３疫後重生？

　　《小傳日記》時間過得特別快，嚟到２０２２年最後一個交易日。魚缸今日高開２８９點，
一開波已經上番兩萬大關，個頭本來開得幾好，之後有少少腳仔軟。
　　今日有咁嘅情況，或多或少同重磅股美團（０３６９０）有關。開波嗰陣仲升緊，唔知咩事
突然轉向，曾經倒跌超過４巴仙。美團今個月有幾次突破唔到１９０銀，今朝股價曾經升到
１８８﹒５銀，但好快跌番落去，仲要一下隊穿１０天線同２０天線，睇嚟１９０銀嘅阻力非常
大。
　　醫藥股今日都有啲回調，特別想講中生製藥（０１１７７）。公司附屬正大天晴藥業同平安
鹽野義簽訂獨家市場推廣協議，獲得新冠病毒感染治療藥物Ｅｎｓｉｔｒｅｌｖｉｒ喺內地嘅獨
家市場推廣權。股價高開５％，但走勢逐步轉弱，中段更加試過倒跌。事實上，新華製藥
（００７１９）、石藥集團（０１０９３）、復星醫藥（０２１９６）等醫藥股今日表現麻麻哋
，新冠藥物嘅炒作都可能到尾聲喇。
　　有悲都有喜，有啲教育股繼續升得興奮。國家教育部宣布，高等學校唔再開展全員核酸篩查
，師生出入校門唔使提供核酸證明，甚至要求無疫情嘅學校開展正常嘅實體教學活動。龍頭之一
嘅中教（００８３９）由跌轉升，曾經升超過６巴仙；中國科培（０１８９０）、新高教
（０２００１）亦升超過６巴仙。至於有做直播帶貨嘅新東方在綫（０１７９７）就保持強勢，
由５月開展嘅上升趨勢仲未中斷，股價年內累計升超過５倍。呢隻非一般嘅教育股氣勢如虹，仲
未知幾時見頂。
　　經歷過疫情、加息、俄烏戰爭、內房危機等大事件，魚缸今年年初傷勢嚴重，即使年尾發力
，但已經嚟得太遲，結果全年跌超過３０００點。不過，阿爺愈嚟愈放寬封控措施，亦著力搞好
通關嘅事，唔通雨後真係見天晴？希望２０２３年有個好開始，各位最緊要身體健康，平平安安
呀，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話30/12/2022
【2023年展望】進取要揀科技股？防守首選電訊股？
人氣文章FOCUS30/12/2022
【FOCUS】西方制裁未傷筋骨　俄經濟爆大冷門
人氣文章財經熱話30/12/2022
進口遊戲再獲批版號大行唱好　騰訊回至咩位可再吼？
人氣文章財經熱話30/12/2022
《午市前瞻》專家指今收高19800成關鍵 中生製藥仍可入手？
人氣文章財經熱話30/12/2022
【科指反彈】網易曾升逾4%　短線炒波幅值博？
人氣文章財經熱話30/12/2022
【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升　快手冀變回紅底股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金