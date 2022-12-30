【外圍經濟】高盛預告最快下月裁員，傳涉最多４０００人

《經濟通通訊社３０日專訊》高盛繼傳出削花紅後，將再裁減人手。外電引述消息指，高盛

可能最多裁員４０００人，佔人手約８％。

高盛集團行政總裁蘇德巍在年底向員工的傳統致辭中表示，公司正在研究新一輪的裁員計劃

，並將在幾周內公布。他表示，公司正在仔細評估，但預計將在１月份裁員。（ｈｌ）

