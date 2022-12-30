《環球布局－塔里克》結構性信貸：更便宜和安全的另類投資

《環球布局》聯儲局迅速收緊貨幣政策勢將為市場帶來衝擊，包括２０２２年資產泡沫爆破

，以及可能在２０２３年發生的經濟衰退和信貸事件。不論通脹是否已見頂，聯儲局立場強硬、

以及中國收緊對房地產市場的監管，將會主導多個資產類別的表現。

作為環球經濟體系對利率最敏感的行業之一，大部份已發展經濟體的房市基於加息及房價在

新冠疫情後變得難以負擔，因而經歷不同程度的衰退。有別於其他已發展市場，美國房屋市場仍

受惠於勞工市場緊絀、定息按揭利率偏低為現有業主帶來的鎖定效應、承造按揭標準嚴格、按揭

領域的低槓桿和房屋供應不多。我們認為房屋市場不會像環球金融危機期間般顯著下行。美國消

費者仍樂於消費，剩餘的過度儲蓄足以維持一至兩個季度，而且其財政狀況穩健，住宅權益不俗

，而且債務比率不高。

基於上述基本因素，我們認為結構性信貸市場充滿吸引的投資機遇，可在２０２３年提供較

便宜和安全的另類投資渠道。



＊機構按揭抵押證券＊



按揭抵押證券估值非常吸引，證券凸性（ｃｏｎｖｅｘｉｔｙ）因屬於價外而接近最佳水平

。



＊機構商業按揭抵押證券＊



設有提早贖回保障的政府擔保機構商業按揭抵押證券目前較７至１０年期ＡＡ級企業債券便

宜，在歷史上並不常見。



＊非機構商業按揭抵押證券＊



目前，ＡＡＡ級管道商業按揭抵押證券看來較存續期相若的Ａ級企業債券便宜。

我們亦在其他ＡＡＡ級板塊看到具吸引力的機遇，包括ＡＡＡ級貸款抵押證券、ＡＡＡ級非

合資格按揭證券、ＡＡＡ級商業房地產貸款抵押證券、ＡＡＡ級次級汽車資產抵押證券，以及投

資級別信貸風險轉移證券等。不同受償順序的後償債券為ＡＡＡ級結構性信貸提供良好的信貸支

持。我們認為承險意欲較高的投資者亦可在ＢＢＢ級信貸或同級貸款抵押證券、商業按揭抵押證

券或信貸風險轉移物色機遇，這些板塊的孳息率有助抵銷信貸風險。

由於優質結構性信貸的價格已大幅下調，我們毋須承受過高信貸風險，卻能締造不俗的回報

。隨著經濟在２０２３年面臨衰退風險，相信結構性信貸板塊可在經濟下行期間表現出色，同時

僅承受非常輕微的信貸風險。過往，寬闊的息差足以抵銷多種風險。即使聯儲局過度收緊政策及

國庫債券孳息率顯著揚升，可能令這些資產的價格進一步下調，但我們認為結構性信貸投資仍可

帶來中至長期回報。我們認為投資者應把握這些機會，以及締造具吸引力的長線回報潛力。

《富蘭克林鄧普頓亞太區聯席總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



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