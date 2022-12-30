  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2022 10:00

《環球布局－塔里克》結構性信貸：更便宜和安全的另類投資

　　《環球布局》聯儲局迅速收緊貨幣政策勢將為市場帶來衝擊，包括２０２２年資產泡沫爆破
，以及可能在２０２３年發生的經濟衰退和信貸事件。不論通脹是否已見頂，聯儲局立場強硬、
以及中國收緊對房地產市場的監管，將會主導多個資產類別的表現。
　　作為環球經濟體系對利率最敏感的行業之一，大部份已發展經濟體的房市基於加息及房價在
新冠疫情後變得難以負擔，因而經歷不同程度的衰退。有別於其他已發展市場，美國房屋市場仍
受惠於勞工市場緊絀、定息按揭利率偏低為現有業主帶來的鎖定效應、承造按揭標準嚴格、按揭
領域的低槓桿和房屋供應不多。我們認為房屋市場不會像環球金融危機期間般顯著下行。美國消
費者仍樂於消費，剩餘的過度儲蓄足以維持一至兩個季度，而且其財政狀況穩健，住宅權益不俗
，而且債務比率不高。
　　基於上述基本因素，我們認為結構性信貸市場充滿吸引的投資機遇，可在２０２３年提供較
便宜和安全的另類投資渠道。
　
＊機構按揭抵押證券＊
　
　　按揭抵押證券估值非常吸引，證券凸性（ｃｏｎｖｅｘｉｔｙ）因屬於價外而接近最佳水平

　
＊機構商業按揭抵押證券＊
　
　　設有提早贖回保障的政府擔保機構商業按揭抵押證券目前較７至１０年期ＡＡ級企業債券便
宜，在歷史上並不常見。
　
＊非機構商業按揭抵押證券＊
　
　　目前，ＡＡＡ級管道商業按揭抵押證券看來較存續期相若的Ａ級企業債券便宜。
　　我們亦在其他ＡＡＡ級板塊看到具吸引力的機遇，包括ＡＡＡ級貸款抵押證券、ＡＡＡ級非
合資格按揭證券、ＡＡＡ級商業房地產貸款抵押證券、ＡＡＡ級次級汽車資產抵押證券，以及投
資級別信貸風險轉移證券等。不同受償順序的後償債券為ＡＡＡ級結構性信貸提供良好的信貸支
持。我們認為承險意欲較高的投資者亦可在ＢＢＢ級信貸或同級貸款抵押證券、商業按揭抵押證
券或信貸風險轉移物色機遇，這些板塊的孳息率有助抵銷信貸風險。
　　由於優質結構性信貸的價格已大幅下調，我們毋須承受過高信貸風險，卻能締造不俗的回報
。隨著經濟在２０２３年面臨衰退風險，相信結構性信貸板塊可在經濟下行期間表現出色，同時
僅承受非常輕微的信貸風險。過往，寬闊的息差足以抵銷多種風險。即使聯儲局過度收緊政策及
國庫債券孳息率顯著揚升，可能令這些資產的價格進一步下調，但我們認為結構性信貸投資仍可
帶來中至長期回報。我們認為投資者應把握這些機會，以及締造具吸引力的長線回報潛力。
《富蘭克林鄧普頓亞太區聯席總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問　塔里克》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞30/12/2022
【賣地計劃】政府下季推荃灣住宅地涉490伙　總供應3120伙
人氣文章財經熱話30/12/2022
《新股掛牌》5新股趕搭今年尾班車　特海國際首掛高收42%
人氣文章財經熱話30/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》小米汽車業務發展順利　股價爆升可期
人氣文章中國故事30/12/2022
《神州經脈》滬指年挫15%四年最差　人幣跌幅匯率併軌以來最大
人氣文章中國故事30/12/2022
【回顧展望－波瀾跌宕】半導體股成暴跌王　地產股悲喜交雜僅小跌
人氣文章剖析天下30/12/2022
【回望2022】動盪之年．患得患失
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金