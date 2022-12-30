《退休多角度－程浩賢》把握調整投資組合好時機

《退休多角度》踏入２０２２年尾聲，２０２３年經濟展望紛紛出爐。明年市場或繼續面對

多個不明朗因素，走勢可能仍然波動。隨著高通脹、加息等負面因素淡化，以及中國內地防疫措

施逐步放寬，大家開始見到隧道盡頭曙光漸現－２０２３年環球投資前景有望改善，市場情緒亦

可能在２０２３年變得更加積極。現在正是積極重新規劃和部署的好時機！若投資策略能順應市

場趨勢、自己生活步伐作出相對調整，將有助捕捉資產增值機遇，更步近財務目標。



＊為何需要因應市況變化而調整投資組合？＊



隨著市場變化，投資的收益和損失會相應變動，投資者各個投資項目所佔的比重亦會隨之增

加或減少，令整體投資組合可能偏離最初的資產配置比例。在這情況下，如果能夠重新平衡投資

配置（Ｒｅｂａｌａｎｃｉｎｇ）以將投資比重修正至原本目標配置的比例，就可以有助降低投

資組合的波動性，管理下行風險。其實調整比重及資產配置的策略並不保證獲利或避免損失，卻

可以幫助投資組合在起伏不定的市場下有機會獲得緩衝。

當你見到以往表現較佳的投資開始落後，反而以往成績較差的投資不跌反升，你或許會猶豫

現在是否合適時機出售以往表現較佳的投資並買入更多表現較差的資產類別，期望捕捉升勢。然

而，我們最好保持冷靜，無需一時衝動急於「轉倉」。盡量避免資產配置偏離最初訂下的目標太

遠，若投資組合的風險水平和預期回報都未能守得住而出現落差，會漸漸遠離投資者的原本的目

標與期望。請緊記你的長期目標，採取長遠策略，定期審查投資組合，對資產配置進行再平衡才

是明智的做法。



＊當生活變奏時，投資組合可以怎樣配合？＊



定期檢視與調整投資組合是部署投資的必要動作。筆者早前曾分享，建議一般情況下每半年

調整投資組合，確保自己持有的投資組合仍然符合本身的投資目標及風險承受程度。另一調整投

資組合的時機是當生活或人生階段出現重大變化時，你的風險承受程度或已不再一樣，這時候就

應該作出相對調整，方可令投資組合切合你當下和將來的所需。

對於「上有高堂」與「下有兒女」的「夾心世代」（Ｓａｎｄｗｉｃｈｅｄ

ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ），要肩負上支援兩代的財務責任，經濟壓力或許較大。根據英國財富管

理公司Ｓｔ﹒ Ｊａｍｅｓ＇ｓ Ｐｌａｃｅ（ＳＪＰ）今年六月中發表的研究報告，超過一半

來自香港和新加坡受訪者認為父母太早退休，供養雙親妨礙其財務成就；超過四分之三受訪者認

為，投資子女的未來，會為他們財務規劃的其他領域帶來壓力。如何在當中取得平衡，在生活多

方面包括投資理財上照顧到至親和自己，實在大有學問，不易「捉路」，需要一間富有經驗而且

能夠設身處地明白你需要的資產管理公司作為你的理財伙伴。在提升自己理財實力的同時，再加

上理財路上有「好隊友」的相助，自然更有把握管理好自己的財務健康。

新年新希望，在此預祝大家在投資路上時來運轉、新年進步！

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



＊投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。



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