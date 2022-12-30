《品中資－羅國森》旅遊概念股，仍靠內循環

《品中資》好不容易，２０２２年終於走到盡頭，還有兩天就迎來２０２３年了。

我相信，在這一刻，大家都會對２０２３年充滿期盼！無他，因為在過去幾天，無論本港或

內地，都宣布將折騰我們近３年的各種疫情防控措施進行大鬆綁！

就在聖誕假期的深夜（１２月２６日），內地正式宣布，以一步到位的方式，全面撤銷所有

疫情防控措施，只剩下旅客入境前要提交４８小時內的核酸陰性報告（香港也在本周三，即１２

月２８日宣布撤銷所有疫情防控措施，只剩下口罩令）。

但令人詫異的是，放寬措施會由明年１月８日起實施，即是在今年的春節假期前。換句話說

，今年的春節，內地人再不用「就地過年」，而是可以回鄉探親，以解分隔３年的相思之苦，跟

家人過一個快樂春節。

從政府施政的角度，這絕對是體察民情，從民意出發的表露，值得給個讚；但從疫情防控的

角度，這確實很大膽，因為由１月份起的春運高峰期，有數以億計內地居民會從四方八面，湧去

另外的四方八面，這是最容易傳播病毒的一個場景呢！

但根據內地專家的研判，新冠肺炎的殺傷力已經大大降低，甚至只是一種病毒感染，在內地

也有頗高疫苗接種率的大前提下，現在撤銷管控不會對人民群眾的健康造成很大傷害。由於內地

同一時間已經不再公布每日的感染數字，因此，放寬之後的「結果」，就沒有官方的資料。

不過，從微信朋友圈的各種信息，以及內地人搶購退燒、咳藥、喉嚨痛藥的瘋擁情況，我相

信，內地近期感染的人數，確實以幾何級數上升。內地人戲稱，感染了就等於「陽過」，而我相

信，近期內地確實有很多「陽過」。

我個人有點擔心的是，雖然內地整體的疫苗接種率頗高，但長者的接種率跟香港一樣，未算

很高。如果長者在這個時候受感染，會否對內地的醫療系統造成壓力，就實在難以預料。



＊個別國家對內地人入境設限＊



除了我有點擔心之外，實際上，個別國家也擔心，內地全面放開防疫措施後，會有很多人受

感染。如果他們一下子又湧到外國旅行，又可能會加劇其他國家醫療系統的壓力。

其中最受港人和內地人士觀迎的日本，就馬上宣布一些限制中國遊客入境的措施。當中包括

由今日起，來自中港澳的航班，只能集中東京（成田和羽田）、大阪關西及名古屋中部等４個機

場入境（最新消息是，如果港澳的航空公司能夠確保機上乘客在上機前７日沒有到過內地，仍然

可以直航其他日本機場）。

而且，內地人或入境前一星期曾經逗留內地的港澳人士，入境日本時要做核酸測試。如果呈

陽性，要在當地隔離７天。這些措施絕對會打擊內地人去日本旅行的意欲。

我看報道指出，當內地宣布上述放寬措施後半小時，攜程集團（０９９６１）（下稱攜程）

網上平台錄得的海外旅遊目的地搜索量，比上月同期大增１０倍。春節旅遊的搜尋首三位是澳門

、香港和日本，而跟團出遊的相關搜尋量也大增６倍。

另一邊廂，本港出境至內地的機票搜尋量也較上周同期大增５﹒２倍，搜尋量最多的５個內

地目的地依次為上海、北京、杭州、成都和南京，其中上海的搜尋量增幅更逾１０倍。

我在早前的品評中已經提過，經過３年的疫情後，在各項內需之中，最能出現報復式反彈的

，必然是休閒式旅遊（商務旅遊已經改變了），一來這是不能透過視像代替的；二來全世界的?

結都太深了，必須出外呼吸一下新鮮空氣。



＊旅遊概念股跑贏大市＊



因此，我在１０月份時就已經寫了兩篇相關的品評，推介大家留意３隻旅遊概念股，分別是

上文提過的攜程，以及中國中免（０１８８０）（下稱中免）和同程旅行（００７８０）（下稱

同程）。

當時攜程的股價是２４０﹒８元，中免是２０６﹒６元，而同程則是１３﹒６８元，而昨日

攜程收報２６７﹒６元，比當日推介時升１１﹒１％（由於日本和部分國家上日宣布，限制內地

人入境，令攜程股價昨日大跌６﹒１％，整體升幅才減低）；中免收報２３３﹒６元，比當日推

介時升１３％；而同程則報１８﹒６６元，比當日推介時大升３６﹒４％。而整體來說，該３股

都跑贏大市。

我仍然相信，這３隻旅遊概念股未來一年仍然會跑贏大市。但從外國對中國突然大幅放開防

疫措施的反應，我相信，中國的門雖然打開了，外國遊客仍然需要好一段日子才會來中國，而中

國遊客想去外遊，同樣會受到一些限制。到底這些限制會維持多久，真的要視乎未來一季，內地

疫情的變化。

不過，內地自己放寬防疫措施，必然會促使內地人的境內旅遊熱潮，上述３隻股票的「內需

」概念都很強，某程度上，單靠國內的所謂「內循環」，也足以改善她們的業績，當中尤以同程

為甚。這也難怪，她是該３股之中，自從我上次推介之後，股價表現最好的一隻！

同一個道理，攜程的國際業務佔比較其餘兩隻股票為大，所以，外國繼續限制內地人入境的

話，攜程股價會受壓，但如果一放寬，攜程的反彈也會十分強勁，值得大家存記。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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