《雷鳴天下－雷鼎鳴》話說中國來年大勢

《雷鳴天下》２０２２年對整個世界而言，都是困難的一年，但我們跌跌撞撞便度過了。展

望明年，中國仍要面對幾個重要挑戰，但破局力量逐漸形成，國運會又再騰飛。



最大的即時困擾依然是疫情。歷史上，瘟疫與戰爭一向是威脅著人類生存的兩大要素，若是

等閒視之，只會自招災禍。以現時形勢看來，中國苦扛了３年，終於等到病毒殺傷力大幅減弱，

可以開放。不過，以香港的數據作參考，中招後的平均病死率仍遠不是我們所企盼的０﹒１％，

即流感病死率，而是０﹒２％以上，在天氣寒冷時尤為高企。我們屈指一算，便可知將要付出多

少代價。此病毒傳染力驚人，看看身邊朋友，「楊過」、「楊康」、「王重陽」、「陽頂天」之

多，便知防不勝防，擋無可擋，我雖打了５針，也只能「久陰真驚」，不敢做「五散人」周圍癲

。也許不久的將來，中國感染人數會多達１０億，若是內地致死率與香港今天的相若（已遠低於

年初之時），那麼死亡人數便是２００萬了。中國人口是美國４倍，以人口比例而論，中國的

２００萬已勝於美國的１００多萬。中國的組織力厲害，應尚有能力將死亡人數壓至１００萬或

甚至５０萬以下，若能如此，已等於救回了幾百萬條性命，情勢使然，要接受現實。但此種態勢

，對來年第一季的經濟，終會有所拖累。明年本是經濟可以發力之年，應有７％至８％的增長，

但起步維艱，最終全年或只有６％左右的增長。



＊對台灣做兩手準備＊



戰爭風險仍存在。俄烏戰爭尚看不到盡頭，雙方都在拖下去。歐洲是中國的重要出口市場，

歐盟雖愚蠢，使自己陷入泥沼，脫身不得，但其衰退對中國經濟也不是好事。中國主張人類命運

共同體，大家互相貿易，一起賺錢，但西方世界不懂此智慧，我們只能無奈。



更直接的戰爭風險是台灣。雖說時間在中國一方，甚麼時候解放台灣的決定權，北京要拿在

手中，但美國並非無法搶奪主動權。美國早已明白軍事上及外交上阻不了中國統一的進程，所以

已經變招。現時的策略是掏空台灣，例如把台積電的人才挖走，又在那裏盡可能埋下動亂的種子

，增加北京將來在台管治的困難，至於台灣人民的福祉，並非美國需要考慮。若美國認為時機對

其有利，可以挑明美國在台早已派駐的軍事人員，也可容許台當局宣布獨立，那麼戰事便難免，

而時間選擇權在美一方。對美而言，這非上策，但也是可行之策，所以中國一方面要爭取和平統

一的機會，一方面亦要準備隨時打仗。



戰爭以外，美國要遏制中國發展的圖謀雖一直起不了多大作用，但美國仍會變本加厲下去。

王毅向布林肯說，美國不能一邊談合作，一邊捅刀子，是說中美國戰略的核心。有一個超級大國

不斷找中國麻煩，總會耗掉部分中國經濟增長動力。



經濟增長的動力有兩大類，一是無可避免的商業周期帶來的起伏，上文所說的全都是可帶來

衰退的負面因素。但除了商業周期本身也有復甦期，自動走出衰退外，中國還另有重要的長期而

且強勁的增長動能，其中我最感樂觀的是中國人民的幹勁與企業精神隨處可見，有點像而且超越

７０、８０年代的香港。正因為有拼勁，中國擁有的正面因素也能更突顯。



中國對外恢復通關是重要的一步。或許在開始階段，中國的企業家仍要修補或重建對外的商

貿關係，但當今世界太需要中國價廉物美的商品，中國的貿易額總會持續向上。



＊科研投資正在收成＊



中國近２０多年來加大了科研及教育的投資，現在已在收成。中國每年理工科的畢業生，多

於歐美的總和，量變到質變，中國科技創新的成果，日新月異，非是無因。美國在芯片等領域上

卡中國脖子，大大損害了美國的商業利益，但只可能對中國的科技發展拖慢一會，改變不了方向

，反而刺激中國更加把力建設一個更牢固的創新科技體制。科技成果除了有助國防力量外，對經

濟也大有助力，拼多多、抖音等程式在國外大受追捧，正反映中國的企業家有能力把科技商業化

。



在外交上，近月中國屢有突破，與東盟關係進一步發展，打通中亞地區，與中東產油國的互

動，使人民幣有可能成為石油的交易貨幣，就算是歐盟，也不敢不倚靠中國的市場與資金。這些

成就等於替中國經濟打通任督二脈，中國發展的功力自會不斷增長，前途不可限量。



從大歷史的角度看，中國的發展策略與西方確有大不同。中國以建設生產為核心，一帶一路

也是以建設為主。但美國用的方法卻是製造破壞，發動政治力量推翻別國政權，或乾脆軍事入侵

。哪一個國家選擇了與中國合作發展，被美國策動政變的風險便增加。從前美國也不是都這樣，

二次大戰後她也對一些國家提供過援助，但近年她用炮彈與顏色革命用得熟練。美西國家本有宗

教文化，其中教化萬民的思想退化為強迫世界屈從，對人類的愛心也湮沒在戰爭的聲音中，悲乎

！

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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