《青工俠說－廖錦興》中經會：有效防範化解重大經濟金融風險

《青工俠說》特首李家超在聖誕節前夕完成述職，回港第一件事便是報告中央將對香港免隔

離通關，本周更宣布除「口罩令」取消絕大部分防疫措施，香港經過３年抗疫後，也終於在農曆

新年前中港免檢疫通關。由於事前各媒體已有預測報道，市民對這「聖誕及新年禮物」並不感到

驚喜。筆者對１２月１５至１６日在北京舉行的中央經濟工作會議的報告更感興趣。



內地自本月開始在防疫方面採用開放政策，各地陸續出現大規模確診情況。由於內地只公布

確診宗數而無症狀感染者已不在計算中，國內外媒體估算每日有幾十萬確診病例，並猜測疫情擴

散會否拖垮中國經濟並影響全球。在中央經濟工作會議後，習近平主席總結會議並發表重要講話

：「會議要求明年堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大

宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力，要做好穩增長、穩就業

、穩物價工作。」明顯表示明年經濟民生不會受到大規模感染新冠擴展的影響。中經會會後公布

明年經濟工作五大任務：

一）著力擴大國內需求

二）加快建設現代化產業體系

三）切實落實兩個毫不動搖（鞏固和發展公有制經濟和鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）

四）更大力度吸引和利用外資

五）有效防範化解重大經濟金融風險。



筆者認為「擴大內需」和「吸引及利用外資」已成為常態。近年地緣政治風險上升，來自歐

美的抵制或制裁已恒常化，求人不如求己，促進內需以穩住經濟是最穩固的方式，因此過去幾年

經濟工作上都必定要擴內需。而尋找歐美以外的投資如東盟、南美和中東地區也成為優先工作。

「加快建設現代化產業體系」是呼應二十大的方向，因此提升傳統產業在全球產業分工中的地位

和競爭力，加快新能源、人工智能、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣

將會是重要環節。「兩個毫不動搖」是從意識形態去說明深化國資國企改革，提高國企核心競爭

力，堅持分類改革方向，處理好國企經濟責任和社會責任關係已成為長遠可持續發展方向。



筆者認為第五項經濟任務「有效防範化解重大經濟金融風險」有更重要的意義，所謂重大經

濟金融風險所指主要是房地產市場、人民幣國際化、地方債、外資企業動向等。這些影響國家經

濟金融穩定性的問題，在２０２１和２０２２年已受到各方關注，比如是否有潛在泡沫危機。因

此在２０２３年中經會上點出其重要性，要確保房地產市場平穩發展，紮實做好保交樓、保民生

、保穩定各項工作，滿足合理融資需求，推動重組併購，有效防範化解房產風險，改善資產負債

狀況，同時又要堅決依法打擊違法犯罪行為。要防範化解金融風險，防止形成區域性、系統性金

融風險，化解地方債務風險，堅決遏制增量、化解存量等危機。在國務院新聞發布會上，再次強

調「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的

住房制度，讓全體人民住有所居。」《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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