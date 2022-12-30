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30/12/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１４７點子企６﹒９６，全年貶９﹒２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６４６，
較上個交易日升１４７點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒９７９３。
　　今天是２０２２年最後一個交易日，人民幣中間價全年貶值９﹒２％。
　　憑藉聯儲局今年以來連番大幅加息，美元成為主要貨幣的大贏家，截至１２月２９日止，今
年以來美匯指數升值８﹒６９％。而日圓則成為大輸家，美元兌日圓升值１５﹒５５％；其次是
英鎊，其兌美元貶值１０﹒８２％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９６４６　　－１４７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４２２９　　　＋６８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２３５８　　＋３２７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９３３　　　－２４﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３９４１　　　－２３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１３８　　　＋５１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４１６２　　　＋８４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１８３１　　＋１１８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５４３２　　＋２２４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３８５　　　＋６３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３４１　　　　＋２﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒６１９３　＋２７０６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４３１２　　－２３５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８１﹒０６００　　　－８８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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