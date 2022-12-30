【聚焦人幣】人幣中間價升１４７點子企６﹒９６，全年貶９﹒２％

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６４６，

較上個交易日升１４７點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒９７９３。

今天是２０２２年最後一個交易日，人民幣中間價全年貶值９﹒２％。

憑藉聯儲局今年以來連番大幅加息，美元成為主要貨幣的大贏家，截至１２月２９日止，今

年以來美匯指數升值８﹒６９％。而日圓則成為大輸家，美元兌日圓升值１５﹒５５％；其次是

英鎊，其兌美元貶值１０﹒８２％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９６４６ －１４７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４２２９ ＋６８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２３５８ ＋３２７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８９３３ －２４﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３９４１ －２３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１３８ ＋５１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４１６２ ＋８４﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１８３１ ＋１１８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒５４３２ ＋２２４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１３８５ ＋６３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３４１ ＋２﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒６１９３ ＋２７０６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４３１２ －２３５﹒００

１人民幣╱韓元 １８１﹒０６００ －８８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

