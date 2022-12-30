【新冠感染】曾光：北京感染新冠比率或已超８０％，甚至更高

《經濟通通訊社３０日專訊》中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光在一個論壇上表示，

今輪北京流行的是Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＦ﹒７病毒株，傳播率高，加上正值冬季，以往疫情第一

波通常會感染３０％人口，但今次第一波就來勢洶洶，感染率上升速度超出預期；他承認沒有精

確統計的數字，但可以推算北京感染人數超過８０％，甚至有可能更高，但指當第一波疫情風暴

如此大，預示第二波疫情便會較低，因為「乾柴快燒盡」。



＊今年春節仍要「提心吊膽」過，避免全家出國旅遊＊



曾光又指，如果再出現新一波疫情，令今次建立的新免疫屏障受到挑戰，不排除還需要做核

酸檢測。他建議在春節期間，盡量避免全家不分老幼集體出國旅遊，形容今年春節仍要「提心吊

膽」的過較好，因為除流感，還有流感等其他傳染病。

對不少國家對中國旅客實施額外的入境限制，曾光認為，只要沒有政治目的，從科學考慮是

可以理解，又指美國、日本等國家並不是絕對躺平，而是根據其自身國內外形勢的變化，調整對

策，中國亦保留對外國遊客的相關權利。他相信隨著中國疫情回落，這些國家好快會調整政策。

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