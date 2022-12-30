【數字人幣】人行原官員：數字人幣僅用於消費不理想，可擴大領域

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行研究局原局長謝平最新表示，數字人民幣僅僅作為現

金替代、只用在消費領域這件事要改變，因為結果太不理想；他建議數字人民幣可擴大使用領域

，例如個人購買金融產品。內媒《財新》引述他在周三（２８日）召開的「數字金融前沿學術會

議」上表示，數字人民幣試點兩年的累計金額僅１０００億元（人民幣．下同），儘管作為試點

不完全可比，但也說明交易使用很少，非常不活躍。

謝平並指出，從商業銀行的角度看激勵也不足，因為數字人民幣對銀行的業務沒有協同效應

、沒有商業利益，特別是每一個商家需要安裝終端，商業銀行也不是很願意投入進行推廣研發，

因為缺乏規模經濟、沒有人用，流失了很多客戶。



＊建議用於購買金融產品，加快硬件錢包推廣＊



謝平建議，發展數字人民幣應認清狀況，與時俱進。首先，要改變數字人民幣僅僅是現金

Ｍ０、用於消費支付的定位，可擴大使用領域，例如個人購買金融產品。其次，要加快硬件錢包

的設計和推廣，進一步完善數字人民幣智能合約生態建設。他解釋，智能合約與微信支付里的小

程序有點相似，將來把它用到個人支付領域有很多用途，比如在預付費消費等預付資金管理領域

，智能合約可以有效防範資金挪用，實現透明管理，兼顧現有商業模式，保障各方利益。這個功

能僅僅局限於支付領域做不到。

人行數研所公布的數據顯示，截至２０２２年８月３１日，１５個省（市）的試點地區累計

交易筆數３﹒６億筆、金額１０００﹒４億元；而人行二季度支付系統報告顯示，非銀行支付機

構的網絡支付業務量（第三方支付），每天的交易筆數２０００多億筆，每天１﹒３１萬億元。

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