《神州縱橫－凌昆》新一年將有更多大變

《神州縱橫》迎新歲之際正好回顧與展望。按習近平之說世界正處於百年罕見巨變，故必須

從更長遠及根本的層次來評審。有內地學者以原子物理學的熵概念來剖析形勢，認為來年熵有望

由升轉跌，表示情況會由動盪轉趨穩定。但筆者卻持相反意見，認為熵的升勢剛開始，還要經過

一大段升浪後才會回落。



＊百年一遇巨變剛開始＊



約百年前上世紀時也出現了百年一遇的巨變，經歷了大蕭條及世界大戰後，才進入相對穩定

的冷戰時代。中國則經歷連串內外戰，結束了帝制走向共和，在次革命後由中共建國，乃

２０００年一遇的變局。新中國又經歷了大躍進、文革及改革等大轉變和幾次對外戰事，今後還

要建成現代化強國、推動民族復興、兩岸統一和走上共富型發展之路，大變仍將陸續有來，帶來

更多新挑戰新機遇。筆者早已指出巨變的基礎有幾項。首先是地緣格局的根本轉換，新興陣營冒

起西方主導及美國獨霸時代結束。其次是西方資本主義發展到虛擬金融資本主義的最高階段後正

面臨百年一遇困局，發展中國家探索新政經體系之路同樣曲折不平。中國的社會主義市場經濟建

設雖取得了巨大成績，但前路的險關仍不少。再次是新一波科技發展正帶來生產民生及社會巨變

。最後客觀條件如環境氣候及人口等因素亦正急變，對社會的影響及衝擊日大。總之，人類文明

發展歷史正處於十字路口，要進入新的未知領域，許多大趨勢還剛開始，原有矛盾遠未解決，預

示更多巨變及震盪將會到來，故在較長時間內熵也只升不跌。



＊新年將有更多黑天鵝＊



未來的變化可隨手便拿出許多事例。首先是國際秩序大重組。俄烏之戰看來還要再升級才會

有談判解決之機，美歐俄的三角關系仍有更多變化。中美間的修昔底德鬥爭正隨美國的打壓升級

而強化，大決戰仍未到來。環境經濟則面臨宏調收緊、債務重負及美元地位下降等多重挑戰，將

持續引發市場震盪並外溢至社會、政治層面，各國的深層政經體制變革將無可避免要大改動。發

達國如美英歐盟及日本等各種內部矛盾正激化，最近的各國大罷工浪潮乃反映之一，後果難料。

新興陣營中多國內部亦呈不穩，如斯里蘭卡破產而秘魯政局動盪，更多國家料將出現類似情況。

中國４０多年前改革開放帶來體制巨變，今天因各種問題浮出，又可能處於巨變前夜。最後，客

觀因素的迅速變化帶來了各種新矛貭，包括環境污染、極端氣候及人口老化或過多的問題正在惡

化。人類如何應對尚未清晰，地緣政局不穩及各國內部不安又妨礙了應對方案的探求。總之，新

一年將有眾多問題引爆，飛出更多黑天鵝。中國亦不會例外，反可能成為巨變來源之一。

《資深評論員 凌昆》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



