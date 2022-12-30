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30/12/2022 16:49

【聚焦人幣】人幣即期全年累跌８﹒３％，創１９９４年最大跌幅

　　《經濟通通訊社３０日專訊》２０２２年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率
（ＣＮＹ）全日高開高收，市場交投仍然清淡。即期匯價今早隨中間價高開逾百點子，其後保持
漲幅，在６﹒９４７０至６﹒９６２５之間來回，最終較上個交易日４時３０分收盤價收升
１９５點，報６﹒９５１４，兩連升且創１２月１４日以來逾兩周新高。
　　人幣即期去年１２月３１日收盤價為６﹒３７３０，即今年全年累計跌值約５７００點子，
跌幅約為８﹒３％，為１９９４年匯率併軌２８年以來最大年度跌幅，並結束連續兩年上揚。
２０２１年全年升幅約為２﹒６％。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲１２７點子，報６﹒９６３０。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６４６，較上個交易日升１４７點子，
止步兩連貶，上個交易日報６﹒９７９３。今天是２０２２年最後一個交易日，人民幣中間價全
年貶值８﹒５％。
　
＊料人民幣明年會回歸歷史平均水平＊
　
　　交易員稱，年末市場倉位調整主導隔夜市場走勢，美債收益率回落後美元指數在１０４關口
下方整理，人民幣有所反彈；不過今年受美國聯儲局連續激進加息及內地疫情雙重打壓，導致人
民幣年度跌幅超過８％。交易員並指出，今年人民幣匯率整體波動很大，估計明年會回歸歷史平
均水平。（ｊｔ）

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