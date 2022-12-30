【人行操作】人行進行１８３０億逆回購，周放水９７５０近三年高

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１８３０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購中標利率持平，為２％。
公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放１８１０億元。
為維護年末流動性平穩，公開市場本周實現淨投放９７５０億元，據《路透》測算，該放水
量創近三年單周新高。（ｗｌ）
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