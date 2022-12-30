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30/12/2022 11:32

【新冠感染】國家教育部：高校不再全員核酸，中小學幼兒園可篩檢

　　《經濟通通訊社３０日專訊》教育部應對新型冠狀病毒感染疫情工作領導小組印發《學校新
型冠狀病毒感染防控工作方案》。其中提到，調整優化校園檢測策略，高等學校不再開展全員核
酸篩查，對校內重點人員按照有關規定開展核酸或抗原檢測。根據實際需要和當地條件，中小學
校和幼兒園開展師生篩檢、輪檢、抽檢等適宜的核酸檢測，師生出入校門無須提供核酸證明，其
他外來人員進入校園須提供核酸證明。
　　《方案》要求，沒有疫情的學校開展正常的線下教學活動。疫情流行期間，中小學校、幼兒
園採取嚴格的封閉管理，高等學校可實施分區管理。中小學校以班級為單位，出現感染者後，由
學校所在縣（區）級教育行政部門會同衛生健康、疾控等部門提出並實施防控措施。幼兒園出現
感染者後，可採取臨時關停措施。疫情解除後，要及時恢復正常教育教學。
　　此外，加強學校物資儲備，學校按照人口總數的１５－２０％動態儲備新型冠狀病毒感染相
關中藥、對症治療藥物和抗原檢測試劑，人口總數較多的學校可酌情增加。儲備足夠的口罩、消
毒用品、安全測溫設備等常用防疫物資。防疫物資要保有１周以上的儲備量，建立穩定保供渠道
，保證應急情況下足用適用。（ｗｌ）

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