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30/12/2022 15:36

【聚焦人幣】俄羅斯重組財富基金，人民幣最大可能份額達６０％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》俄羅斯財政部今日表示，俄羅斯正在重組其財富基金，以減少
對所謂「不友好」國家貨幣的依賴。人民幣在其國家財富基金（ＮＷＦ）中的最大可能份額已經
翻倍至６０％。ＮＷＦ中允許持有的黃金份額也將增加一倍，達到４０％。與此同時，英鎊和日
圓的餘額已經降至零。
　　俄羅斯今年一直在使用ＮＷＦ來彌補不斷擴大的預算赤字。截至１２月１日，該基金的規模
為１８６５億美元。（ｗｌ）

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