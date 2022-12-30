【聚焦人幣】俄羅斯重組財富基金，人民幣最大可能份額達６０％

《經濟通通訊社３０日專訊》俄羅斯財政部今日表示，俄羅斯正在重組其財富基金，以減少
對所謂「不友好」國家貨幣的依賴。人民幣在其國家財富基金（ＮＷＦ）中的最大可能份額已經
翻倍至６０％。ＮＷＦ中允許持有的黃金份額也將增加一倍，達到４０％。與此同時，英鎊和日
圓的餘額已經降至零。
俄羅斯今年一直在使用ＮＷＦ來彌補不斷擴大的預算赤字。截至１２月１日，該基金的規模
為１８６５億美元。（ｗｌ）
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