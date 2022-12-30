【回顧展望－波瀾跌宕】表列中國當局維護資本市場穩定的舉措

《經濟通通訊社記者楊英傑３０日報道》對Ａ股而言，２０２２年是中國政府使出渾身解數

防範風險爆破的一年，年初至今當局為維護資本市場穩定所作出的舉措如下：



１月：

人民銀行下調中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率，調整幅度達到１０個基點，是２０２０年４月

以來首度下調ＭＬＦ利率。人民銀行亦不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），１年期ＬＰＲ

下降１０個基點，５年期以上下降５個基點。



３月：

＊國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，就各項焦點經濟問題一次性作出表態，內容涵蓋寬

鬆貨幣政策、房地產企業風險、中概股、互聯網平台公司監管等。

＊中證監稱將加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議。

＊財政部表態，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。



４月：

＊中證監、國資委、全國工商聯三部門發聯合提出１２條舉措，支持上市公司發展，維護資本市

場穩定。

＊人民銀行全面降準０﹒２５個百分點，降準釋出５３００億元（人民幣．下同）的長期資金。

＊中共中央政治局突召開會議，要求加大宏觀政策調節力度，抓緊謀劃增量政策工具，加大相機

調控力度，守住不發生系統性風險底線，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在

合理區間；穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。



５月

＊人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，由現行的９％下調至８％。

＊中央電視台《新聞聯播》罕見關注Ａ股市場，引述中證監副主席王建軍稱，各類風險因素對Ａ

股市場的影響是客觀存在的，但市場穩定運行仍然有堅實基礎。

＊國務院總理李克強在公開場合稱「要果斷作為，看得準的新舉措５月能出盡出」，人民銀行隨

機大幅下調５月五年期以上的ＬＰＲ至４﹒４５％，下調１５基點超市場預期。

＊國務院常務會議召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台並落實穩經濟政策。



７月

外媒引述知情人士指，中國政府希望銀行提供高達１萬億元貸款，幫助地產商完成停工樓盤。



８月

＊人民銀行分別將ＭＬＦ利率及逆回購利率調降１０個基點

＊國務院常務會議宣布實施１９項穩經濟接續政策，包括增加３０００億元政策性開發性金融工

具額度。

＊中證監據報安排美國上市的中國公司及其會計師事務所，將審計底稿和其他數據從內地轉移到

香港，並允許美國會計監管機構來港檢視中概股公司文件。



９月

＊人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點至６％，與此同時六大國有銀行和招商銀

行集體下調人民幣存款掛牌利率。

＊人民銀行召開全國外匯市場自律機制電視會議，要求自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的

基本穩定，放話不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。



１１月

＊人民銀行行長易綱表示，中國堅持實施穩健的貨幣政策，加大對實體經濟的支持力度，人民幣

匯率則將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，人民幣幣值和購買力將保持穩定；他還表示，近

期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善。

＊中證監副主席方星海稱，外界看了太多國際媒體對中國的報道，對中國了解並不透徹且短視，

他指出不要過份解讀中國，亦不要對賭中國及香港。方星海呼籲國際投資者要更小心解讀二十大

報告，了解中國發生甚麼事，以及中國政府的實際意圖。

＊人民銀行及銀保監發表「救市１６條」，呼籲金融機構向民營房企放貸，支持房地產市場平穩

健康發展工作；多家銀行與房企密集簽署戰略合作協議，提供高額的意向性授信額度。



１２月

＊人行下調存款準備金率０﹒２５個百分點，為年內第二度降準，預計釋放長期資金約５０００

億元。

＊中央經濟工作會議強調保持經濟平穩運行至關重要，並為民營企業撐腰站台，支持平台經濟大

顯身手，並更強調對地產行業平穩發展的訴求。

＊中證監召開黨委會議，提出推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的

國際監管合作環境。

