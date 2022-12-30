【回顧展望－波瀾跌宕】明年Ａ股兩主線：復甦三劍客及安全產業鏈

《經濟通通訊社記者徐曉瑩３０日報道》２０２２年Ａ股整體表現較弱，可概括為「無主線

行情」。有過高光時刻的板塊包括新舊能源、疫後復甦、大金融等在內，惟高景氣度均沒有超過

一個季度。展望２０２３年，在行業配置方面，券商認為基於當前Ａ股估值低位，明年經濟修復

動力較強，市場存在上行動力，投資主線為「疫後復甦」及「安全」板塊。

在「疫後復甦」板塊方面，國泰君安認為，由於悲觀預期的過度波動，以及潛在的經濟復甦

帶來的順經濟周期相關的復甦資產，重點看好「復甦三劍客」：金融、消費和地產鏈。華西證券

則認為，二十大報告和近期防疫政策調整相結合，明年較看好受益於疫後復甦相關的內需主線，

包括醫藥、必選消費、出行鏈等。平安證券同樣認為，疫情政策優化下，前期受影響較大的消費

板塊有望隨著經濟復甦預期迎來反轉向上。

「安全」板塊方面，華西證券認為，二十大報告提出統籌發展與安全兩者之間的關係，五大

「安全」產業鏈將迎來高速發展機會，包括：國防安全、糧食安全、能源安全、信息安全、公共

醫療衛生安全等。平安證券認為，在國家安全為重的背景下，半導體等板塊的戰略布局重要性在

提升。

另外，「科技成長」板塊也是較多券商認為明年可投資的方向之一。國泰君安認為，由於科

技周期的回暖，比如半導體明年下半年補庫的啟動、蘋果新一代設備硬件浪潮以及國內圍繞安全

需求推動的產業政策相關的轉型資產，重點看好設備（電子、計算機、通信、機械）、新材料以

及醫藥。華西證券亦看好具備全球優勢的高景氣科技成長領域，包括：光伏、風電、儲能、智能

汽車、汽車零部件等。

