【新冠感染】外交部：將為中國公民出境遊提供相應服務和保障

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日表示，中方發布中外人員往來暫

行措施後，不少國家反響熱烈，積極歡迎中國遊客到訪。中方將結合中國公民出行意願，恢復中

國公民赴具備條件的國家旅遊，中方將加強與有關國家溝通，為中國公民出境旅遊提供相應服務

和保障，適時啟動相關工作。

不過，日本今天開始對中國內地赴日以及７日內具有內地旅居史的入境旅客實施新冠抗原檢

測，並且對中日的直飛航班班次等採取了一些限制措施。對此，汪文斌指出，希望日方客觀正確

看待中國疫情形勢和防控政策調整，科學適度採取防疫措施，有效保障兩國正常的人員往來。



＊已通過全球流感共享數據庫分享近期新冠病毒基因數據＊



截至目前，已有日本、美國、意大利、北韓、南韓、馬來西亞等多個國家宣布收緊中國旅客

入境限制，不過歐盟成員國衛生官員開會後，未能就協調行動達成共識。世衛總幹事譚德塞在社

交網站發文表示，在中國沒有提供全面疫情信息的情況下，部份國家對來自中國的旅客實施額外

檢測要求是可以理解。

針對譚德塞的言論，汪文斌指出，中方有關部門通過全球流感共享數據庫，分享了中國近期

新冠病毒感染病例的病毒基因數據。中國有關部門將繼續密切監測病毒變異情況，依法及時公開

透明發布疫情信息，同國際社會共同應對疫情挑戰。（ｗｌ）

