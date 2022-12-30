【ＦＯＣＵＳ】西方制裁未傷筋骨，俄經濟爆大冷門

【ＦＯＣＵＳ】中俄領袖周五（３０日）進行視像會談前夕，莫斯科周四（２９日）向烏克

蘭全境發射至少６９枚導彈，加上無人機攻擊，被基輔稱為「自全面入侵以來最大規模之一」。

此是冬季全新攻勢的序曲，還是以摧毀基礎設施發泄無力感？２０２２年即將完結之際，西方對

俄羅斯的車輪式密集制裁效果乏善足陳，如同「至今未消失」的烏克蘭，勢是今年最大意外之一

。



＊ＧＤＰ勝預期，外貿順差創紀錄＊



金融、貿易、能源、富人、政要……自強人普京２月２４日以「特別軍事行動」點燃戰火，

美歐等西方國家對俄制裁可謂應出盡出。坊間數據估算，僅俄羅斯富人今年就損失逾９００億美

元。

不過，白宮年初預計的俄羅斯全年ＧＤＰ急劇縮水１５％並未發生，與之相反，據俄羅斯官

方統計，首三季ＧＤＰ分別為３﹒５％、－４﹒１％、－３﹒７％；３月經歷雪崩的盧布， 一

度較美元倒升值逾三成，最新仍高出入侵前水平７％；該國海關總署今日最新稱，儘管１２月能

源出口困難重重，但全年外貿順差料刷新歷史紀錄。

令人跌眼鏡的原因主要有三：一是西方投鼠忌器，未啟動全面金融制裁，相當於為俄羅斯這

個經常賬戶盈餘國（今年逾２２００億美元），留下左右騰挪空間；二是太遲祭出俄油上限及海

運俄油禁令，加上早前價格飛升，令俄羅斯能源出口收入不降反升；三是俄羅斯將貿易夥伴轉向

中國、印度、土耳其等國，首１１月計，中俄貿易額即達創記錄的１７２４億美元。



＊中俄抱團取暖，抵抗美元體系＊



鑒於中俄已設定２０００億美元的貿易目標，以及經貿、基建、軍事等合作深化，不難理解

最新視像會談將主要聚焦「雙邊關係」，其後才是「區域問題」。俄羅斯駐華大使Ｉｇｏｒ

Ｍｏｒｇｕｌｏｖ甚至預計，習近平明年兩會後或到訪莫斯科。

何解中俄抱團取暖？除了所謂「共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」，更迫切

的是對美元體系的「制裁抵抗」。繼普京９月宣布俄氣（Ｇａｚｐｒｏｍ）與中國合作夥伴以

５０：５０比例，用盧布與人民幣結算天然氣費用後，最新消息指，中國私營煉油商本月以高折

扣價格購買俄羅斯石油，全部是通過中國本土銀行體系以人民幣支付。

同樣的劇本還出現在航運業，由於歐洲主導的船舶海運貨物保險拒為超出價格上限的油輪提

供服務，一隻由上百艘油輪組成的「影子艦隊」，正通過由俄羅斯或亞洲個別保險商承保，將俄

油運往潛在買家。

如同法國前總統密特朗直指，「法國並不知道，歐洲正在與美國交戰。一場永久的戰爭，一

場經濟戰爭，一場顯然沒有死亡的戰爭」，對於大爆冷門的俄羅斯經濟韌性，類似的比喻或是，

中國將其視作對抗美國的實用夥伴或工具。

