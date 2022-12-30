【回望２０２２】動盪之年．相生相剋



《經濟通通訊社３０日專訊》２０２２年國際政治經濟七國咁亂，很多問題相生相剋，仍有

待來年明朗：俄烏交戰１０個月不知如何收科，歐美面臨經濟衰退央行加息進退維谷，中國極限

反轉重開之路顛簸難行……



＊俄烏交戰１０個月，歐盟制裁無效反自傷＊



２０２２年最矚目、影響最深遠的國際頭條非俄烏戰爭莫屬。俄羅斯總統普京今年２月２４

日携「特別軍事行動」之名出兵烏東，烏克蘭則在西方國家支持下展開反擊，雙方已持續交戰

１０個月。

除戰場上士兵傷亡慘重外，俄羅斯與西方亦陷入經濟戰。Ｇ７、歐盟等組織在戰爭初期便對

俄羅斯採取經濟制裁，試圖透過金融戰引發俄國內亂，推翻普京政權，其中把俄羅斯逐出

ＳＷＩＦＴ系統及凍結境外金融資產，曾導致盧布兌美元暴跌，但俄方一方面實施資本管制，一

方面大手加息至２０％，更因進口需求消失令能源順差大增，有效穩定金融體系，而與Ｇ７和歐

盟以外國家的貿易上升後，通脹壓力亦減緩。

相反，歐盟對俄推出９輪制裁非但沒有產生效果，反而重創自身經濟。由於歐盟改為依賴美

國等國家用海運方式輸送油氣，導致能源價格飆升，刺激各國通脹升至４０年來最高水平。

此外，因連接俄羅斯與歐洲的北溪１號和２號天然氣管道遭到不明力量爆破，俄烏即使在未

來達成停火協議，亦難在短期內恢復俄氣輸送，天然氣供應短缺和原料價格上升推動電費上漲，

將令各國經濟損失慘重。更甚者，美國天然氣供應商不僅抬高價格，拜登政府亦透過《削減通脹

法》以補貼手法打壓歐洲綠色產業空間。展望明年，由於俄烏戰爭仍未見到在短期結束的曙光，

歐洲經濟和產業技術恐會持續受傷，歐盟內部分裂亦會加劇。



＊加息縮表夾擊，明年全球衰退恐難避免＊



２０２０年新冠疫情令大流行席捲全球，商品生產鏈、供應鏈因閉關鎖國霎時中斷，迫使全

球主要央行大開印鈔機為企業、民生紓困。到２０２１年隨著封鎖管制解除，全球經濟快速增長

，加上俄羅斯入侵烏克蘭，西方聯合制裁，導致燃料價格進一步上漲，推升通脹，全球央行被迫

轉向加息。

其中，央行老大美國聯儲局３月起啟動加息，７次累加４２５基點，除中國、日本外，幾乎

全球主要央行紛紛跟隨，但抑制通脹效果並不明顯，英歐通脹率仍逾１０％，美國服務業通脹亦

高企，勞動力市場更隨時現薪資的死亡螺旋。

為此，美聯儲９月起將每月縮表規模增至９５０億美元，英國央行１１月起同開始主動賣出

公債，歐洲央行則宣布２０２３年３月起縮減資產購買計劃規模。兩大緊縮措施夾擊，不單推升

資金成本，更加劇流動性風險，難怪華爾街傳奇人物、橡樹資本創始人Ｈｏｗａｒｄ

Ｍａｒｋｓ警告第三次歷史「巨變（ｓｅａ ｃｈａｎｇｅ）」來襲，過去４０年令人難以置信

的「利率下降順風」不再，明年全球衰退恐難避免。



＊清零成本高難為繼，Ａ股挫１５％人仔失七算＊



對於全球大部分地區而言，２０２２年代表新冠疫情下的生活全面復常。Ｏｍｉｃｒｏｎ變

種病毒於２０２１年底出現，因具有高度傳染性，病例創下歷史新高。然而接下來幾個月，疫情

並未大幅波動，於是強制口罩令取消，學校復課，假期出遊，大型慶典復辦。

惟在中國內地，以大規模隔離封鎖為主要手段的「動態清零」政策，雖將死亡人數降至最低

，甚至不惜封鎖經濟重鎮上海，「動態清零」更寫入二十大報告。不過，此亦令大眾愈來愈無法

忍受，地方政府財政更難以為繼，最終當局在１２月初以「新十條」放寬管制，極限轉彎令各地

感染病例急升，醫療保健系統不堪重負，如何在控制疫情和安撫民心間取得平衡仍將帶來挑戰。

嚴格動態清零之下，內地第二季ＧＤＰ增長僅０﹒４％，是２０２０年初疫情以來最慢增長

，３月被封城的上海市ＧＤＰ更萎縮１３﹒７％。雖然第三季ＧＤＰ回升至３﹒９％，但出口轉

負、消費連續兩月負增長，反映內外需持續減弱。為此，一年一度中央經濟工作會議定調，明年

經濟工作的突破口為「改善社會心理預期、提振發展信心」，從五大重點工作看，直指消費信心

、樓市信心。

Ａ股和人民幣匯率今年亦跌勢兇猛，Ａ股從年初３６００點一路向下，全年累挫１５％；人

民幣多次失守７算，即期匯率創下２００７年底以來近１５年低，第四季表現回勇，中間價全年

仍累跌８﹒５％。



＊ＦＴＸ破產墮入凡間，命硬比特幣一沉百踩＊



聯儲局於今年開展加息周期，而且來得急且快，美股迎來熊市，而一向依靠借貸融資炒作的

加密貨幣首當其衝，另全球第二大加密貨幣平台ＦＴＸ申請破產保護，所有用戶無法提款，全球

不同公司都有在ＦＴＸ存入加密貨幣，部分公司流動性隨即出問題，繼而連番宣布破產。及後

ＦＴＸ被發現帳目混亂，創辦人Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ從巴哈馬引渡至美國受審

屢跌屢彈的比特幣，則由高位約５００００美元傾瀉至１７０００美元水平，重貶超過六成

，連帶以太幣亦按年跌逾五成。

非同質化代幣（ＮＦＴ）狂熱亦在今年正式爆破，不過，同時亦有很多新技術推出，其中「

ＧａｍｅＦｉ」（遊戲金融）涉及「元宇宙」概念帶起一波新炒作，不過泡沫隨之出現，先有「

Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ」遊戲人數長期低迷，ＳＡＮＤ加密貨幣由高位７美元跌至只有０﹒５

美元，後有ＢＮＢ ＨＥＲＯ（幣安英雄）區塊鏈受黑客攻擊，５﹒６６億美元的ＢＮＢ獎金池

被盜取，連帶其加密貨幣ＢＮＢＨ幾乎「直接歸零」，此後ＧａｍｅＦｉ概念跌落神壇。今年另

一焦點是以太坊由ＰＯＷ轉成ＰＯＳ，以太幣轉換工作證明，令燃料費下降，加快去中心化交投

，有指其有機會超越比特幣。

展望來年，ＦＴＸ破產造成的混亂並未因此結束，投資者信心跌至谷底，何時修復不得而知

，《彭博Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ》預計，比特幣價格可能會來到１００００到１２０００美

元支持位，整個加密貨幣市場可能正面臨歷史上最嚴重縮水。而監管機構和美國政要頻頻發聲，

加密貨幣全球化監管的趨勢愈來愈明顯，但預計２０２３年聯儲局會考慮政策轉向，有利加密貨

幣表現。



撰文：經濟通國金組、市場組、中國組 整理：俞瑾、

李崇偉

