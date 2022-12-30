【回望２０２２】動盪之年．載沉載浮

《經濟通通訊社３０日專訊》恒指今年自２３３９７點起步，最高於２月１０日升至

２５０５０點，惟於１０月３１日卻跌至１４５９７點，為２００９年以來新低，累積跌幅逾萬

點，其後反彈至１２月９日的１９９２６點，回升逾５０００點，但全年最終仍跌１５﹒４６％

收報１９７８１點。載沉載浮市況下，數個焦點板塊也如恒指般經歷驚濤駭浪，尋寶不易更遑論

全身而退，從外匯基金到港人強積金，全部慘蝕。



＊爛尾樓風波發酵，中央打救內房重生＊



恒大（０３３３３）債務危機爆發牽連內房資金鏈問題，今年繼續發酵，首季恒大開展商討

重組，同系３股停牌至今，另內房帳目混亂加上疫情影響，部分內房核數師樓未能如期３月底前

完成審計刊發年度業績，多隻內房於３月３１日起停牌至今。

６月３０日，江西景德鎮有恒大樓盤業主指樓盤二度停工，發起業主停供按揭，隨後多地「

爛尾樓」業主響應，整個７月內房股損傷慘重，其中碧桂園（０２００７）插３７％，及後問題

獲中央重視，政策圍繞「保交樓」。

此後，中央為保經濟，房地產政策明顯放鬆，人行發布支持房市「１６條」措施，鼓勵金融

機構和開發商協商，對即將到期開發及信託貸款等延期１年，而中證監亦「三箭齊發」，減息、

降準、逆回購，甚至准許上市房企再融資，以防內房失救。此後民企內房股發債等融資消息不絕

於耳，刺激內房股價爆升，亦掀起配股潮，碧桂園、旭輝、雅居樂（０３３８３）等民企內房配

完又配，拖累股價轉挫。

展望後市，「三箭齊發」下房企資金壓力驟減，預料民企內房將繼續以發債及配股等方式集

資，配股消息將帶來板塊短線波動，同時仍面對銷售疲弱問題。另料內房將續受債務違約問題困

擾，根據彭博報道，行業至明年底至少有２９２０億美元（２﹒２９萬億港元）債務到期。



＊電力股一波三折，高溫、復常輪流炒＊



８月仲夏，內地多個省市持續受高溫影響，導致電力負荷急升，拉閘限電頻發。其中，依賴

水力發電的四川省因旱情持續，水力發電系統大受影響，省政府於８月１５日直接發出工業電力

用戶今起停產５天的緊急通知，放高溫假，讓電於民。

多隻電力股借勢勁彈，尤其在８月１５日至８月１９日四川供電極為緊張當周，華潤電力

（００８３６）漲約２１％，中國電力（０２３８０）漲約１８％。不過，隨著內地８月尾開始

降雨，供電情況逐步紓緩，電力股升勢終止，更於９至１０月出現大幅回調，中國電力期間累跌

４７％，潤電累跌２５％。

不過天無絕人之路，臨近年尾再傳利好，包括廣東明年電價增幅接近上限，以及內地加快復

常料可刺激經濟，增加電力需求，中國電力（０２３８０）、華潤電力（００８３６）１２月

２７日單日分別飆逾１８％及１７％。ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼

城表示，料明年電力股走勢較今年佳。



＊車股爆升後歇火，股神沽貨挫比亞迪＊



發展新能源汽車成趨勢，中央亦積極出招扶助車企，包括國務院５月召開常務會議提出階段

性減徵部分乘用車購置稅６００億人民幣，有關部門又於９月宣布對明年購置的新能源汽車免徵

車輛購置稅，國務院要求各地區不得新增汽車限購措施，上海、廣州等地又先後推出刺激汽車消

費措施。多項利好政策出台，帶動多隻汽車股在５月中旬開始上升，其中比亞迪（０１２１１）

由５月１１日低位２３８﹒５元升至６月２８日高位３３３元累升近４０％。

不過，汽車股除持續受鋰價上升及疫情因素影響，「股神」巴菲特減持比亞迪更成致命傷。

比亞迪新能源車銷量雖已連續３個月突破２０萬輛，又積極進軍海外市場，但自７月股神減持消

息曝光後其股價持續受壓，１０月尾更跌至約１６１元，現時股神持股量仍近１５％，料其減持

陰霾未散，暫未宜撈底。

造車新勢力「蔚小理」股價自７月同樣轉弱，其中小鵬（０９８６８）由６月２７日高位

１４２﹒８元跌至１１月１日２４﹒７５元，累跌逾八成。事實上，「蔚小理」至今尚未扭虧為

盈，第三季虧損擴大，未來又要面對如零跑（０９８６３）、哪吒等後起之秀競爭，相信明年股

價走勢難大幅好轉。而隨著新能源車補貼退坡，汽車消費１１月同比轉跌，汽車股前景未放晴。



＊防疫政策大轉彎，醫藥、疫苗股落鑊＊



今年疫情反覆，內地多處時有區域封控管制，醫藥板塊在疫情嚴峻時升幅以倍計。而到１１

月內地出現更多放寬防疫訊號，個別新冠概念股落鑊，其中康希諾（０６１８５）公布旗下吸入

式疫苗克威莎霧優獲江蘇省採用，帶動股價於１１月２日單日急升超過６３％。三葉草生物

（０２１９７）疫苗則獲內地納入緊急使用許可，帶動股價１１月累升超過兩倍。

另民眾爭購估計有助紓緩感染症狀藥物，包括感冒藥布洛芬和中成藥連花清瘟等，各地相關

藥物不時斷貨，即使有貨亦比平時貴兩至三倍，帶動主營上述兩藥的新華製藥（００７１９）股

價大幅炒起。線下防疫藥物斷貨，搶藥轉戰網上，三大網醫股亦水漲船高，其中阿里健康

（００２４１）由１１月初３﹒５元水平拉升至１２月中高見１０元以上大升逾１﹒８倍。

隨著國家衞建委將新冠肺炎更名為新冠感染，分析指在轉為風土病傾向之下，布洛芬和連花

清瘟按現行趨勢將成為內地家用常備藥，穩定需求料對新華製藥股價有較大支持力度，而三葉草

早前已宣布優先把所有資源配置給新冠項目，料發展向好。另內地政策強調降低一老一幼高風險

人口感染數字，相對於肌注式疫苗，康希諾旗下吸入式疫苗對於長者及幼童的入侵性較細，若未

來內地政府有意加強老幼疫苗接種，康希諾料可受惠。



撰文：經濟通國金組、市場組、中國組 整理：俞瑾、李

祟偉

