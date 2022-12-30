【回望２０２２】動盪之年．患得患失

《經濟通通訊社３０日專訊》在動盪年代很多事往往非人力所能控制，今年亦有不少令人感

意外的事，本港正與內地商討通關卻遇疫情大爆發，樓價因加息回落卻無人敢買樓，英國政局動

盪首相換完一次又一次，患得患失間，或許唯有變幻才是永恒……



＊第五波釀長者哀歌，港府年末跟風控疫大鬆＊



新冠肺炎持續近３年，今年可謂疫情轉捩點，由去年底本港確診宗數接近「清零」，與內地

商討通關如箭在弦，到年初變種病毒襲港，餐廳禁晚市堂食，酒吧、健身室和髮型屋等相繼停開

，也難阻第五波疫情大爆發，２月底單日確診人數高逾３萬宗，大批長者於天寒地凍露天等候入

院，令香港宛如第三世界。隨著死亡人數急增，殮房更出現「屍疊屍」情況，更傳病房有病人要

伴屍同眠。直至３月單日確診宗數最高突破７萬餘宗後才告見頂。

一直視與內地免檢疫通關為重要任務的港府，提出「逆向隔離」等方案，商討多時未有進展

。進入９月疫情持續反彈，港府宣布疫苗通行證涵蓋年齡由最低１２歲下調至５歲或以上。

時間進入１２月，隨著國家衛健委宣布放寬防疫「新十條」，為３年來的嚴苛防疫畫上休止

符，港府接連Ｕ－ｔｕｒｎ，包括將確診及密切接觸者檢疫期由７日減至５日，取消「安心出行

」；緊接再宣布取消疫苗通行證及限聚令，不再界定密切接觸者，取消入境強制核酸檢測要求。

而最令人喜大普奔的是，與內地免隔離通關日期終於敲定明年１月１５日前。



＊三度加Ｐ增供樓壓力，私人樓價錄５年低＊



在移民潮及疫情侵襲下，本港樓市今年現劈價潮，加上美聯儲於大半年內加息７次共

４﹒２５厘，迫使港銀終在４年來再次上調最優惠利率（Ｐ），大部分港銀於年內加３次共

０﹒６２５厘，無疑增加供樓人士壓力。按官方差餉物業估價署數據，截至１１月私人住宅樓價

指數連跌６個月，錄２０１７年７月以來新低。

儘管施政報告提出海外專才在港買樓可獲退稅，惟市場認為刺激力度不足，紛紛要求政府撤

銷樓市辣招。２０２２年全年樓價料跌１２％至１３％。

雖然受惠於通關及加息步伐放緩消息，年末樓市氣氛回暖，惟市場仍保持觀望，一、二手成

交按年仍大幅萎縮。今年料一手私人住宅成交宗數約１﹒１萬宗，跌３７％；成交額約１２００

億元，跌５％。二手私人住宅登記宗數料約３﹒２萬宗，跌３８％，創１９９５年新低；成交額

約２９００億元，跌３９％。

市場展望內地經濟需時復甦，通關後經濟效果成疑，加上就算政府「撤辣」，環球息口問題

仍將困擾市場，明年樓價短期會持續下跌，中小型住宅樓價普遍預期至少跌５％，豪宅樓價則為

持平至跌約５％。



＊英揆車輪轉，從「大花筒」到「大緊縮」＊



英國首相約翰遜在７月宣布辭職。保守黨在９月初舉行黨魁選舉，前外交大臣卓慧思擊敗前

財政大臣辛偉誠成為新任黨魁兼首相。９月２３日卓慧思內閣公布１９７０年代初以來最大規模

減稅措施，但被外界指她無力解決英國財政問題，亦引發了金融市場動盪，英鎊對美元一度跌至

１﹒０３歷史新低。

１０月３日，財相關浩霆宣布取消富人減稅計劃，其後宣布辭職由侯俊偉接任，３日後侯宣

布撤銷多項減稅措施，卓慧思也為引發動盪致歉，當時外界已指她已失勢，她終在１０月２０日

即上任第４５日宣布辭職，成英國史上最短命首相。

其後，保守黨迅速選出辛偉誠接任黨魁，新任財相侯俊偉操刀的《２０２２秋季預算案》，

祭出「２０２３年起加稅２４０億英鎊＋２０２５年起減支３００億英鎊」的強化財政紀律組合

拳，逾半英國家庭將直面二戰結束以來最高水平稅負；疊加通脹高企、息口走升，可支配收入恐

跌回８年前。



＊紀律部隊出身，唯一候選人李家超當選＊



第六屆行政長官選舉於今年５月８日舉行，唯一候選人李家超在１４１６票支持、８票反對

下順利當選。此屆選舉是北京去年出台香港「完善選舉制度」後的首場特首選舉。

李家超成為首位紀律部隊出身的特首，反映北京對未來特首要求側重維護國家安全及穩定。

李家超上任前公布了政府架構重組細節，大致吸納了上屆政府於１月提出的「三司十五局」方案

，但增設３名副司長，分別隸屬政務司、財政司及律政司司長，變成「六司十五局」。

今年１０月召開的中共二十大選出新一屆中共核心，總書記習近平再連任，是繼毛澤東後，

另一位開展第三屆任期的中共最高領導人。新一屆中央政治局常委亦大換血，４名新面孔，分別

是李強、蔡奇、丁薛祥和李希。王滬寧和趙樂際留任。



＊江澤民、英女皇離世，安倍晉三遇刺亡＊



今年有多位政治名人去世，包括中共前總書記江澤民、英女王伊利莎白二世及前蘇聯總統戈

爾巴喬夫等，其中最令人震驚莫過於日本前首相安倍晉三於７月８日遇刺身亡。

他當日在奈良市大和西大寺車站前為自民黨黨友助選並發表演說期間，突遭一名男子從後連

開兩槍中彈身亡，終年６７歲。行兇者山上徹也事後表示，是基於安倍與新興宗教「統一教」的

關係，對其產生恨意而犯案。安倍兩度拜相，合共在任３１８８日，是日本憲政史上在任時間最

長的內閣總理大臣。

另外，韓國和印尼分別發生造成嚴重傷亡慘劇。１０萬名民眾於１０月２９日在首爾龍山區

梨泰院的夜店區參與萬聖節慶祝活動，不少人齊集咸美頓酒店旁一條斜坡小巷內，人群向著不同

方向推擠，其後有人跌倒，終造成人踩人事故，有１５８人死亡。同月１日，印尼東爪哇一場足

球賽發生球迷騷亂，導致人踩人，造成１７４人死亡，超過３００人受傷。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：俞瑾、李

崇偉

