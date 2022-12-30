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30/12/2022 17:54

【聚焦人幣】明年起銀行間外匯市場交易時間延長至次日凌晨３點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，自２０２３年１月３日起，銀行間人民幣外匯
市場交易時間延長至北京時間次日３：００（目前為當晚１１點３０分），人民幣匯率中間價及
浮動幅度、做市商報價等市場管理制度適用時間相應延長。中國外匯交易中心對外公布的北京時
間９：１５人民幣匯率中間價和北京時間１６：３０人民幣對美元即期收盤價的發布時間不變。
（ｗｌ）

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