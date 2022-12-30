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即市新聞

30/12/2022 17:58

【重拳監管】中證監：推進富途證券、老虎證券非法跨境展業整治

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國證監會公告最新稱，按照「有效遏制增量，有序化解存量
」的思路，該會擬要求富途控股、老虎證券對上述違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非
法業務活動。禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。二是妥善處理存量業務。為
維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反中
國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者帳戶。
　　中證監稱，將責成相關派出機構對富途控股、老虎證券進行現場核查、督促整改，並視整改
情況采取進一步監管措施。
　　事實上，人行官員早於去年１０月已有暗示。人民銀行金融穩定局局長孫天琦當時在一個論
壇上稱，跨境網路券商在中國境內屬於無照駕駛，屬非法金融活動。孫天琦以不直接點名的方式
指出，註冊在開曼群島的Ａ公司存量入金帳戶８０％來自中國境內，註冊在香港的Ｂ公司為
５５％。在人行官員發表有關言論後，富途創始人李華（花名「葉子哥」）發布署名文章《其他
的留給時間》，其中提到，富途證券在業務模式上與在香港持有同類牌照的外資、內資、港資等
銀行證券機構並無二樣。資本金也非常充足，不存在倒閉的問題。
　　時隔逾一年，監管終於落下實錘，富途美股盤前股價跳水，現瀉逾２０％，報４６﹒５美元
；老虎證券盤前亦大瀉逾２２％。
　　此外，富途控股－Ｗ　（０３５８８）赴港上市前夜宣布相關計劃擱置，或已是事件先兆。
根據公告，公司決定推遲其Ａ類普通股在香港聯交所上市。該集團早前預期Ａ類普通股於昨日
（３０日）開始以介紹方式在香港聯交所買賣。（ｗｌ）

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