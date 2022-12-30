《ＥＴＦ透視－張子銘》中國重開，有利消費板塊

《ＥＴＦ透視》經歷了三年封控，近日內地終於宣布解封，放寬大部分防疫限制，明年初起

民眾更可以自由出入境。這個消息除了讓一眾等待三年終於可以回鄉探親的市民感到興奮外，投

資者亦蠢蠢欲動，觀望解封後的投資機會，２０２２年１２月２８日恒指在通關消息傳出後一度

漲破２００００點關口，可證這點。

內地解封，最先受惠的毫無疑問就是內需股。過去的封控政策大多不允許市民離開家中，以

防止社區傳播，使得當地的內需大幅下滑。過去數月，中國消費者信心指數更錄得有紀錄以來最

低，凸顯嚴格的檢疫要求對消費意欲的影響。隨著內地解封，內需股有望從低位反彈。



＊新年消費旺季將至＊



在重新開放後，不難想像市民會增加外出消費的開支，雖然近日國內新冠病毒確診個案急升

，增速更是出乎外界想像，但預計這批康復者在新年假期期間已可以外出消費，帶動內需。加上

農曆新年將至，過去三年未能與親友聚首一堂，市民在拜年時送禮亦會更加「豪爽」，所謂「無

酒不成席，有酒才是年」，中國白酒往往是國內喜慶節日時必備之「座上客」，因此五糧液、貴

州茅臺、山西汾酒等不少中國人新年送禮之選的品牌銷售前景樂觀。

要捕捉中國內需、本地品牌的增長機會，可多留意不同類型的消費股，較為方便的做法是以

ＥＴＦ作為投資工具，一次交易即可投資於特定主題的一籃子股票。以中國消費股為例，市面上

有一隻中國消費龍頭品牌指數ＥＴＦ，除了剛提到的著名酒品牌，亦包括幾個大熱門消費類別，

包含家庭耐用消費品、餐館與休閒服裝等多個著名消費品牌，對於寄望新年消費旺季「開門紅」

的投資者來說，是一個既方便又能分散投資的選擇。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

國家統計局，２０２２年１２月２９日



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