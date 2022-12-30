《股海恒言－葉澤恒》內地醫美行業前景具擴大空間

《股海恒言》隨著內地居民收入持續增加，生活及消費水平同步提升，加上隨著醫美技術發展

成熟，現今社會對醫美觀念逐漸開放，帶動醫學美容行業在內地急速發展。內地放寬防控措施，

料可帶動消費者再度光顧醫美行業。同時，未來醫美行業或進一步拓展線上渠道，以吸引年輕消

費者。因此，內地醫美行業前景可看高一線。



＊內地醫美市場預料持續增長＊



據資料研究機構頭豹研究院指出，２０１９年內地醫美滲透率為３﹒６％，較日本、美國及

南韓的醫美滲透率（分別為１１﹒０％、１６﹒６％及２０﹒５％）為低。因此，內地醫美市場

滲透率及規模有進一步增長空間。數據統計機構Ｆｒｏｓｔ ＆ Ｓｕｌｌｉｖａｎ表示，內地

醫美市場規模２０２１年已達到１８９１億元（人民幣．下同），佔全球規模大約１９％。

Ｆｒｏｓｔ ＆ Ｓｕｌｌｉｖａｎ預計到２０２５年，內地醫美市場規模將增加至３５２９億

元，佔全球市場規模將會升至近２２％。

醫美市場可分為手術類及非手術類。手術類包括眼部整形、鼻部整形、吸脂手術及面部重塑

等；非手術類包括注射項目及激光美容等。國際美容整形外科學會預計內地醫美非手術類的市場

規模，將由２０２１年的９７７億元，升至２０２５年的２０４６億元；手術類的市場規模則由

去年的９１５億元，升至２０２５年的１４８３億元。



＊內地放寬防疫措施，利好消費者外出光顧醫美行業＊



據互聯網專業數據服務商數字１００用戶體驗研究院，透過其體驗寶ＣＥＭＰｒｏ平台，對

全國居民疫情消費進行了長期統計反映，有近六成內地受訪者指疫情令消費開支下降。據中國消

費者協會調查顯示，有近九成受訪者指一旦疫情結束或防控措施放寬，將會把過去兩年多被壓縮

的消費需求釋放出來。當中預料餐飲、娛樂及醫美等將有較明顯的消費增長。因此，預料內地醫

美行業的營業額及收入將在放寬防疫措施後出現較大幅度的提升。



＊線上渠道可帶動內地醫美行業的發展＊



據核數師事務所德勤及一間外賣及數據統計平台聯合發表的《中國醫美市場趨勢活察報告》

指出，自２０１６年起，醫美行業開始透過線上及設立相關手機應用程式，以擴大客戶群。當前

內地醫美線上營銷主要包括垂直式醫美電商平台及綜合性電商平台。垂直式醫美電商平台具備專

業性，容易獲得客戶信任，而且內容豐富及互動性高，可吸引不少較高端的消費者。至於綜合性

電商平台，則透過電子平台觸及大眾，故流量較高，當中包括較多年輕女性消費者。因此，預料

線上渠道可帶動內地醫美行業加速發展。



＊總結＊



市民收入持續增加，生活素質及消費水平相繼提升，預料進一步推動內地醫美需求。此外，

防控措施放寬，預料可帶動消費者出現報復性消費，而醫美行業同時受惠。此外，由於內地線上

醫美受眾持續增加，預料未來醫美企業將進一步開拓線上渠道，以吸引消費者。因此，內地醫美

行業可看高一線。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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