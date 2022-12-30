【風雲人物】球王比利離世，終年８２歲

《經濟通通訊社３０日專訊》巴西球王比利因為結腸癌導致多個器官衰竭，在當地星期四

（２９日）下午３時２７分離世，終年８２歲。

巴西政府發表聲明，宣布全國哀悼三日。多名球星透過社交平台懷念一代球王，尼馬表示比

利將足球轉化成一門藝術，Ｃ朗拿度則大讚比利啟發了數以百萬計的人。

資料顯示，１９７０年時比利曾經隨球會山度士訪港，吸引接近８萬人入場欣賞。（ｒｃ）

