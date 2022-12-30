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30/12/2022 10:05

【外圍經濟】原油對沖基金投資者表示明年石油需求可能激增

　　《經濟通通訊社３０日專訊》對沖基金經理Ｐｉｅｒｒｅ　Ａｎｄｕｒａｎｄ表示，如果世
界完全擺脫疫情的限制，明年某個時候全球石油需求可能會飆升４％。
　　他表示，石油消耗量一直落後於長期趨勢，在從天然氣轉向石油的推動下，石油消耗量到　
２０２３年可能每天增加３００萬至４００萬桶。他的主要大宗商品基金今年上漲了約５０％。
　　不過，他認為石油需求可能會受到電動車日益普及的影響。（ｒｃ）

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