《經濟通通訊社３０日專訊》英國罷工持續，為西南部和西密德蘭郡的國家公路工作的工會
成員將在周五（３０日）舉行罷工。
工會表示罷工期間，他們應對交通意外的速度將下降，並可能會推遲道路的重新開放。
此外，全國鐵路、海運和運輸工人工會將於１月３日、４日、６日和７日舉行罷工，代表火
車司機的Ａｓｌｅｆ工會表示，成員將於１月５日罷工。
由於通脹加劇，英國工人要求加薪，以阻止通脹侵蝕他們的收入。不過，首相辛偉誠反對大
幅加薪，表示這將進一步加劇通脹。（ｒｃ）
30/12/2022 11:34
【外圍經濟】英國罷工持續，繼續影響國民出行
《經濟通通訊社３０日專訊》英國罷工持續，為西南部和西密德蘭郡的國家公路工作的工會
成員將在周五（３０日）舉行罷工。
工會表示罷工期間，他們應對交通意外的速度將下降，並可能會推遲道路的重新開放。
此外，全國鐵路、海運和運輸工人工會將於１月３日、４日、６日和７日舉行罷工，代表火
車司機的Ａｓｌｅｆ工會表示，成員將於１月５日罷工。
由於通脹加劇，英國工人要求加薪，以阻止通脹侵蝕他們的收入。不過，首相辛偉誠反對大
幅加薪，表示這將進一步加劇通脹。（ｒｃ）
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