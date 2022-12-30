富途控股（０３５８８）推遲在港上市，正澄清事宜

《經濟通通訊社３０日專訊》富途控股－Ｗ（０３５８８）公布，決定推遲其Ａ類普通股在

香港聯交所上市。該集團早前預期Ａ類普通股將於今日開始以介紹方式在香港聯交所買賣。

該集團指，正與香港聯交所澄清與該集團相關的若干事宜而推遲上市。（ｗｈ）

