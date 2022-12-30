【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒０１億元，買騰訊沽中移動

《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指低開２５０點，報１９６４８點。最高跌
１３４點報１９７６４點，最低跌３５９點報１９５３９點。恒指收報１９７４１點，跌１５７
點或０﹒７９％。
北水全日淨流入４０﹒０１億元，增加９４﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中
國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、快手（０１０２４）。
主板成交９０７﹒５３億元減少２５﹒６％。其中港股通成交３１３﹒４億元，佔總成交
３４﹒５％。
＊１２９款國產及進口遊戲版號獲批，６款來自騰訊＊
國家新聞出版署發布１２月國產網絡遊戲、２０２２年進口遊戲版號，涉及８４款國產遊戲
、４５款進口遊戲。據了解，當中６款遊戲來自騰訊，包括５款進口、１款國產遊戲。另外，網
易也有５款遊戲上榜，全屬國產遊戲。
騰訊控股升２﹒７６％報３３５﹒２元，北水淨買入１４﹒３億元；藥明生物升３﹒０３％
報５９﹒５５元，北水淨買入４﹒９億元；建設銀行升０﹒４１％報４﹒８８元，北水淨買入
３﹒５億元。
中國移動跌１﹒７３％報５１﹒１５元，北水淨賣出３﹒６億元；中國電信跌４﹒７３％報
３﹒０２元，北水淨賣出３﹒１億元；快手跌３﹒３５％報７０﹒６５元，北水淨賣出１﹒４億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １４﹒２６
藥明生物 （０２２６９） ４﹒９５
建設銀行 （００９３９） ３﹒５３
新東方在綫 （０１７９７） １﹒３０
美團 （０３６９０） １﹒００
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） －３﹒６４
中國電信 （００７２８） －３﹒１３
快手 （０１０２４） －１﹒４２
錦欣生殖 （０１９５１） －０﹒６９
君實生物 （０１８７７） －０﹒６４
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