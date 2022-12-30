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30/12/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒０１億元，買騰訊沽中移動

　　《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指低開２５０點，報１９６４８點。最高跌
１３４點報１９７６４點，最低跌３５９點報１９５３９點。恒指收報１９７４１點，跌１５７
點或０﹒７９％。
　　北水全日淨流入４０﹒０１億元，增加９４﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中
國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、快手（０１０２４）。
　　主板成交９０７﹒５３億元減少２５﹒６％。其中港股通成交３１３﹒４億元，佔總成交
３４﹒５％。
　
＊１２９款國產及進口遊戲版號獲批，６款來自騰訊＊
　
　　國家新聞出版署發布１２月國產網絡遊戲、２０２２年進口遊戲版號，涉及８４款國產遊戲
、４５款進口遊戲。據了解，當中６款遊戲來自騰訊，包括５款進口、１款國產遊戲。另外，網
易也有５款遊戲上榜，全屬國產遊戲。
　　騰訊控股升２﹒７６％報３３５﹒２元，北水淨買入１４﹒３億元；藥明生物升３﹒０３％
報５９﹒５５元，北水淨買入４﹒９億元；建設銀行升０﹒４１％報４﹒８８元，北水淨買入
３﹒５億元。
　　中國移動跌１﹒７３％報５１﹒１５元，北水淨賣出３﹒６億元；中國電信跌４﹒７３％報
３﹒０２元，北水淨賣出３﹒１億元；快手跌３﹒３５％報７０﹒６５元，北水淨賣出１﹒４億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　１４﹒２６
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　４﹒９５
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　　３﹒５３
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　１﹒３０
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－３﹒６４
　　中國電信　（００７２８）　　　　　－３﹒１３
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒４２
　　錦欣生殖　（０１９５１）　　　　　－０﹒６９
　　君實生物　（０１８７７）　　　　　－０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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