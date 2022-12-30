《日入而息》中證監整治富途等非法跨境展業，恒指全年累跌１５％

《今天重點》

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全國人大會議３月５日召開，政協會議３月４日召開

中證監表示推進富途證券、老虎證券非法跨境展業整治

滬綜指收官升０﹒５％，全年累瀉１５％四年最差

政府下季推荃灣住宅地涉４９０伙，總供應３１２０伙；甯漢豪稱政府成功批地，代表價格合理

地反映市價

政府表示１１月財政盈餘５４億元，本財年首八個月財赤２７０３億元；金管局表示本港１１月

新批按揭貸款額按月減１３﹒１％；１１月港元存款升１﹒４％，人幣存款升０﹒８％；截至１

１月底外匯基金總資產增加９４５億元

全國人大常委會通過港區國安法第１４條及４７條解釋草案

中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，全年跌逾１５％

本港新增２７８３０宗確診，輸入個案佔９４６宗

國泰工會擬發起按章工作，促資方改善待遇回應訴求

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《即日市況》

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恒指全日高收４０點報１９７８１，潤地後來居上升近４％

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《深滬股市》

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滬綜指收官升０﹒５％，全年累瀉１５％四年最差

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《美元匯價》

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假期氣氛濃厚，歐元１﹒０５７支持不容有失

歐元最新報１﹒０６６２╱６５，日圓最新報１３１﹒９１╱９２

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《公司資訊》

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華領醫藥（０２５５２）委任張耀樑為獨立非執董

海外最大中國股票基金今年虧損逾２０％

澳亞集團（０２４２５）與現代牧業（０１１１７）暫未有

合作計劃，長期看好奶價

特海國際（０６８６２）上市後按需要考慮集資，明年將進

軍菲律賓

金山雲（０３５８８）雷軍稱相信雲服務在經濟中起到重要

作用

港鐵（０００６６）已為通關作準備，復運３日前開售高鐵

車票

亨泰（００１９７）終止股份獎勵計劃

達力環保（０１７９０）公司行政總裁辭任

中電（００００２）委任包立賢為副主席，阮蘇少湄為非執

董

大家樂（００３４１）今向若干僱員授出期權，涉２４８７

萬股

恒生銀行（０００１１）蔣麗苑將退任獨立非執行董事

理文造紙（０２３１４）張國強辭任公司財務總監，自明日

起生效

榮豐億（０３６８３）黃國強辭任首席財務官等職務，由施

永健接任

易大宗（０１７３３）與前主席王興春訂立諮詢協議

北控城市資源（０３７１８）馮志偉辭任財務總監，葉文奇

接任

永勝醫療（０１６１２）陶基祥辭任行政總裁，蔡章泰接任

恒地（０００１２）利奧坊第４期加推２０伙，入場費５３

６萬

渣打集團（０２８８８）獨立非執董Ｓｈｉｒｉｓｈ出任薪

酬委員會主席

美高梅中國（０２２８２）美高梅金殿超濠與澳門政府訂立

財產轉讓協議

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《國企紅籌》

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嘉興市燃氣（９９０８）與兩間公司訂立關連交易

金隅集團（０２００９）附屬公司獲准於新三板掛牌

深高速（００５４８）１１月梅觀高速路費收入１０８８﹒

２萬元人民幣

山高新能源（０１２５０）１１月完成發電量按年減少約１

０﹒６％

青島港（０６１９８）交易各方同意終止兩份股權轉讓協議

光大控股（００１６５）光控江蘇與光大嘉寶訂立第二份貸

款協議

長安民生物流（０１２９２）車輛監管合同糾紛遭申索３０

０５萬元人民幣

遠大住工（０２１６３）今年內暫不實施２０２１年中長期

激勵計劃

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《神州民企》

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樂享集團（０６９８８）計劃回購４０００萬股，獎勵５名

僱員

理想汽車（０２０１５）１２月總交付量將突破２萬輛

上坤地產（０６９００）以３３４５萬元人民幣出售物業開

發公司全部股權

大明國際（０１０９０）公眾持股量約為２０﹒６８％

先聲藥業（０２０９６）唐任宏辭任集團聯席首席執行官

惠生工程（０２２３６）閆少春辭任行政總裁，由周宏亮接

任

歲寶百貨（００３１２）延長終止國展中心項目的還款期

理想汽車（０２０１５）１２月交付量將超過２萬輛

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《中國要聞》

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疫情大爆發，機構料本月官方及財新製造業ＰＭＩ續縮

粵港澳大灣區跨境爭議調解示範規則正式發布

全國人大會議３月５日召開，政協會議３月４日召開

統計局表示首十一月國企利潤總額同比降幅擴至４﹒４％

中國外交部表示菲律賓總統馬科斯１月３日至５日訪華

銀保監表示規範信託業務分三大類，設３年整改過渡期；銀

保監明確商業銀行托管業務規則

世界盃賽事拉動，上月內地體育彩票銷售增９４﹒６％

內地航線燃油附加費下月５日再下調２０元和４０元

公安部表示１－１１月破獲電信網絡詐騙案件３９萬宗

百度「蘿蔔快跑」首批獲准開展全無人自動駕駛測試

據報中菲將在１月正式建立直接溝通渠道避免南海誤判

三部門表示嚴禁無資質養老機構和人員提供醫療服務

人行進行１８３０億逆回購，周放水９７５０近三年高；人

行原官員：數字人幣僅用於消費不理想，可擴大領域

財政部表示明年更直接有效發揮積極財政，擴大支出規模；

一季度擬發行記帳式附息國債２２期

官媒表示明年一線和強二線城市調控政策或進一步放鬆

工行廣東分行原副行長周傑被雙開，通過借資謀取暴利

深圳個人養老金落地首月，８８萬人開戶暫存逾７億元

華為預計全年實現銷售收入６３６９億元人民幣，符合預期

美國將撤銷來自大陸及台灣進口光學增白劑反傾銷措施

監管約談滴滴等１５家平台，部分主體責任落實不到位

外匯局表示前三季度經常帳戶順差創歷史同期最高；三季度

中國經常帳戶順差１４４３億美元；９月末中國對外金融淨

資產２﹒３６萬億美元；１１月國際收支貨物和服貿順差３

９５億美元

國家糧食和物資儲備局原局長張務鋒涉受賄犯罪被雙開

中證監表示推進富途證券、老虎證券非法跨境展業整治

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《寶島快訊》

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台股全年累跌２２﹒４％十年最差，勢跑輸港股Ａ股

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《國際要聞》

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俄羅斯向烏克蘭發射數十枚導彈

美國共和黨準備在２０２３年加強反ＥＳＧ運動

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《外圍經濟》

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原油對沖基金投資者表示明年石油需求可能激增

日本央行捍衛孳息率曲線目標，宣布計劃外購債操作

棉花需求疲軟，將創下２０１４年以來的最大年度跌幅

英國罷工持續，繼續影響國民出行

阿根廷披索黑市價於假期前暴跌至歷史新低

高盛預告最快下月裁員，傳涉最多４０００人

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《大國博弈》

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解放軍殲－１１戰機於南海空域近距離攔截美軍偵察機

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《其他消息》

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人大常委會會議今閉幕，料公布港區國安法相關解釋

曾鈺成稱人大常委會解釋對港區國安法有重要補充

政府下季推荃灣住宅地涉４９０伙，總供應３１２０伙

甯漢豪稱政府成功批地，代表價格合理地反映市價

金管局表示本港１１月新批按揭貸款額按月減１３﹒１％；

１１月港元存款升１﹒４％，人幣存款升０﹒８％；截至１

１月底外匯基金總資產增加９４５億元

張泰強及陳錦文獲委任為存保會委員，為期三年

旅發局跨年倒數，辦「幻彩詠香江」煙火光影匯演

易志明、陳振英及吳永嘉再獲委任為監警會副主席

彭耀佳續任薪常會主席，崔康常任紀常會主席

政府表示１１月財政盈餘５４億元，本財年首八個月財赤２

７０３億元

黃友嘉將出任教育統籌委員會主席，任期兩年

證監會委任蔡鍾輝為中介機構部臨時主管

深股通全日流出逾６億元，外資連續九年加倉Ａ股；滬股通

額度全日用２４億元，外資全年流入驟減至９百億

集友逆市升一年期定存息至４﹒８厘，南商大眾齊減息

工聯會倡設更多名額，細分即日來回及長期逼留兩條隊

球王比利離世，終年８２歲

「周杰倫限定珍藏ＤＥＭＯ空間」落戶快手，已開啟限時體

驗

上商外幣簡便活期儲蓄帳戶新增現鈔提存功能

國泰工會擬發起按章工作，促資方改善待遇回應訴求

港大研究指港人參與賭博活動比率跌至３９﹒５％

中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，全年跌逾１５％

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《新冠感染》

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本港新增２７８３０宗確診，輸入個案佔９４６宗

上海重症高峰已經慢慢出現，多家醫院籲患者分流就診

何栢良稱內地疫情爆發速度前所未有，籲接種二價疫苗

南韓表示對來自中國旅客實施強檢，限制發放短期簽證

國務院表示在城鄉基層充分應用中藥湯劑治療新冠

國家教育部表示高校不再全員核酸，中小學幼兒園可篩檢

工信部表示布洛芬、對乙酰氨基酚日產能達２億片

李家超稱已指示團隊與日本當局聯繫，支援受影響港人

東瀛遊（０６８８２）對日本調整措施感高興，能復辦部分

旅行團

楊何蓓茵稱二價疫苗需求升，今起增接種站名額

民建聯評選「通」字為年度漢字，「疫」排行第二位

疫情數據遭質疑，中疾控表示將評估「超額死亡」情況

藥監局應急附條件批准默沙東新冠藥莫諾拉韋進口註冊

袁國勇稱冬天維持口罩令，倡氣溫回暖至２０度才放寬

外交部表示將為中國公民出境遊提供相應服務和保障

核酸採樣亭被掛二手平台售賣，最平賣數百元人民幣

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