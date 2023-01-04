《欣勢利導－陳欣》美元回調後依然堅挺，歐元反彈空間受限

《欣勢利導》美元在２０２３新一年開局就強勢反彈，曾自六個月低位１０３﹒５升至

１０４﹒８，周二（３日）單日漲幅達１％，令眾多非美貨幣集體下跌。歐元兌美元當日跌幅也

超過１％，最低曾跌至１﹒０５４。

由於２０２２第三季開始美國通脹有明顯放緩跡象，市場預期２０２３年美聯儲將結束加息

周期，第三或四季將會減息，而美國經濟也會陷入衰退，因此對美國經濟前景持悲觀態度，導致

美匯指數去年第四季下跌逾７％。雖然市場預期引致美元匯價調整，但現時包括主席鮑威爾在內

的美聯儲多數官員，仍表示未有暫停加息需要，態度依然鷹派。

２０２３年，投資者依然要關注美聯儲在貨幣政策上的態度會否轉向，或可先留意１２月美

聯儲的議息記錄，如果內容顯示眾多委員強調未來加息決策需根據經濟數據而定，市場或會解讀

為鴿派論調，美元將繼續受壓。

對於今年美聯儲貨幣政策的走向，通脹數據始終是重中之重，預計美聯儲接受範圍是４％至

５％，通脹回至４﹒５％才會結束加息周期。歐央行雖也極力表示要遏制通脹，且市場上調了其

加息預期，但由於經濟及息差等因素始終難以改變，即使美元整體走勢繼續疲軟，料歐元上半年

升幅亦會受限。

技術上，歐元兌美元在１﹒０７至１﹒０８水平阻力頗大，匯價有機會出現調整，支持區間

為１﹒０２至１﹒０３５。

《資深外匯分析師 陳欣》



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