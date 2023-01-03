《欣勢利導－陳欣》數據表現欠佳，美元難逃弱勢

《欣勢利導》為應對通脹高企問題，美聯儲２０２２年３月開啟加息周期，全年累計加息

４２５個基點，而美匯指數亦於去年一度升近１１５高位，按年上升逾８％，升幅創下７年來最

大。但伴隨美國通貨膨脹持續回落，ＣＰＩ年度漲幅由４０年高位９﹒１％跌至年內低位

７﹒１％後，投資者認為，美聯儲加息周期有結束跡象，導致美元升幅收窄，２０２２年最後一

日跌至１０３附近位置。

其實２０２２年第三季開始，雖ＧＤＰ略有回升，但美國部分經濟數據已開始走下坡，如第

三季房價轉升為跌２﹒２％；１１月耐用品訂單超預期萎縮２﹒１％；１１月ＰＣＥ漲幅降至

５﹒５％，連續第二個月低過預期；１１月零售銷售超預期收縮０﹒６％。就業方面，上周續申

領救濟金人數亦有所反彈，種種數據顯示美國整體經濟正在降溫，加深市場對美國經濟衰退的預

期，進一步支持今年美聯儲將終止加息，甚至下半年開啟寬鬆周期的觀點。

另一方面，內地放寬防疫政策並大大步取消限制措施，也刺激了投資者的樂觀情緒。如內地

經濟順利重啟，緩解供應鏈中斷問題及支持環球貿易增長，將打壓避險情緒，美元避險需求亦將

削弱。因此，即使美元匯價在２０２３第一個交易日有所回升，但預計全年將延續去年尾段的弱

勢，支持下望１０３及１００整數關口的觀點。

《資深外匯分析師 陳欣》



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