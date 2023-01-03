  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/01/2023 18:02

《欣勢利導－陳欣》數據表現欠佳，美元難逃弱勢

　　《欣勢利導》為應對通脹高企問題，美聯儲２０２２年３月開啟加息周期，全年累計加息
４２５個基點，而美匯指數亦於去年一度升近１１５高位，按年上升逾８％，升幅創下７年來最
大。但伴隨美國通貨膨脹持續回落，ＣＰＩ年度漲幅由４０年高位９﹒１％跌至年內低位
７﹒１％後，投資者認為，美聯儲加息周期有結束跡象，導致美元升幅收窄，２０２２年最後一
日跌至１０３附近位置。
　　其實２０２２年第三季開始，雖ＧＤＰ略有回升，但美國部分經濟數據已開始走下坡，如第
三季房價轉升為跌２﹒２％；１１月耐用品訂單超預期萎縮２﹒１％；１１月ＰＣＥ漲幅降至
５﹒５％，連續第二個月低過預期；１１月零售銷售超預期收縮０﹒６％。就業方面，上周續申
領救濟金人數亦有所反彈，種種數據顯示美國整體經濟正在降溫，加深市場對美國經濟衰退的預
期，進一步支持今年美聯儲將終止加息，甚至下半年開啟寬鬆周期的觀點。
　　另一方面，內地放寬防疫政策並大大步取消限制措施，也刺激了投資者的樂觀情緒。如內地
經濟順利重啟，緩解供應鏈中斷問題及支持環球貿易增長，將打壓避險情緒，美元避險需求亦將
削弱。因此，即使美元匯價在２０２３第一個交易日有所回升，但預計全年將延續去年尾段的弱
勢，支持下望１０３及１００整數關口的觀點。
《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/01/2023
《神州經脈》傳金穩委助房企脫困　澳煤恢復進口有望　滬指三連揚
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港　
人氣文章財經熱話04/01/2023
【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】通關在即憧憬樓市快見底　地產股獲大行唱好哪幾隻可吼？
人氣文章FOCUS04/01/2023
【FOCUS】議長大熱臨門倒灶　曝「出賣靈魂」需謹慎
人氣文章安永大灣區專輯04/01/2023
搭建人才橋樑 推動大灣區基建
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金