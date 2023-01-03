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03/01/2023 16:07

《地產人眼－盧展豪》香港藝術拍賣市場被看高一線

　　《地產人眼》隨著亞洲藝術市場愈來愈受國際重視，香港蘇富比在港亦重新部署，除了承租
太古廣場六座４層樓面，亦進駐中環２﹒４萬平方呎巨舖，開設旗艦藝廊，用作拍賣和展示用途
，成為去年核心區中樓面面積最大的商舖租賃成交，今次蘇富比落戶地舖，顯然有意在港進一步
拓展，尤其攻取財力豐厚的內地市場。
　
　　多年來，香港憑著自由貿易市場、免稅政策，以及背靠內地市場的優勢，發展成全球第三大
藝術品交易地，地位僅次於倫敦及紐約。即使受疫情影響，去年蘇富比及佳士得等拍賣行在港的
春秋兩季拍賣成交總額共達１３４億元，其中香港蘇富比於兩季拍賣的成交總額共７３﹒５億元
，較去年兩季增４﹒２億元，而單是去年春拍成交便達３８﹒５億元，猶勝於疫情前２０１９年
的同季總額３７﹒８億元，可見香港在亞洲藝術拍賣中擔當舉足輕重的角色。
　
　　蘇富比要鞏固在港業務，最近斥資租用的新藝廊位於中環遮打大廈，為地下連１樓的複式旗
艦店，是一個位置及面積適合其業務發展的黃金舖位。此原由意大利時裝品牌Ｇｉｏｒｇｉｏ　
Ａｒｍａｎｉ承租逾２０年，並於明年結業。新租約將於明年第四季開始，旗艦藝廊則於
２０２４年開幕，成為其在港的首間地舖，向公眾展示蘇富比收藏品之餘，亦會在樓上舉辦拍賣
會。
　
　　香港作為內地的橋頭堡，加上內地民眾的生活日漸富庶，對品味生活及藝術品的需求與日俱
增，形成龐大且具潛力的買家市場，香港自然被看高一線。加上香港作為亞洲藝術拍賣中心地，
以及國際奢侈品牌門市集中地，建立了多年優越信譽，以及可享免稅優惠，自然令世界各地買家
可安心購入藝術「真品」，亦有利本地拍賣市場發展。
《鋑聯控股行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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