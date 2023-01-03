《地產人眼－盧展豪》香港藝術拍賣市場被看高一線

《地產人眼》隨著亞洲藝術市場愈來愈受國際重視，香港蘇富比在港亦重新部署，除了承租

太古廣場六座４層樓面，亦進駐中環２﹒４萬平方呎巨舖，開設旗艦藝廊，用作拍賣和展示用途

，成為去年核心區中樓面面積最大的商舖租賃成交，今次蘇富比落戶地舖，顯然有意在港進一步

拓展，尤其攻取財力豐厚的內地市場。



多年來，香港憑著自由貿易市場、免稅政策，以及背靠內地市場的優勢，發展成全球第三大

藝術品交易地，地位僅次於倫敦及紐約。即使受疫情影響，去年蘇富比及佳士得等拍賣行在港的

春秋兩季拍賣成交總額共達１３４億元，其中香港蘇富比於兩季拍賣的成交總額共７３﹒５億元

，較去年兩季增４﹒２億元，而單是去年春拍成交便達３８﹒５億元，猶勝於疫情前２０１９年

的同季總額３７﹒８億元，可見香港在亞洲藝術拍賣中擔當舉足輕重的角色。



蘇富比要鞏固在港業務，最近斥資租用的新藝廊位於中環遮打大廈，為地下連１樓的複式旗

艦店，是一個位置及面積適合其業務發展的黃金舖位。此原由意大利時裝品牌Ｇｉｏｒｇｉｏ

Ａｒｍａｎｉ承租逾２０年，並於明年結業。新租約將於明年第四季開始，旗艦藝廊則於

２０２４年開幕，成為其在港的首間地舖，向公眾展示蘇富比收藏品之餘，亦會在樓上舉辦拍賣

會。



香港作為內地的橋頭堡，加上內地民眾的生活日漸富庶，對品味生活及藝術品的需求與日俱

增，形成龐大且具潛力的買家市場，香港自然被看高一線。加上香港作為亞洲藝術拍賣中心地，

以及國際奢侈品牌門市集中地，建立了多年優越信譽，以及可享免稅優惠，自然令世界各地買家

可安心購入藝術「真品」，亦有利本地拍賣市場發展。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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