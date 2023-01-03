《日出而作》美股三大指數齊跌，家得寶跌逾１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３１４７﹒２５ 跌 －７３﹒５５ －０﹒２２％

標普５００ ３８３９﹒５０ 跌 －９﹒７８ －０﹒２５％

納斯達克 １０４６６﹒４８ 跌 －１１﹒６１ －０﹒１１％

倫敦富時１００ ７４５１﹒７４ 跌 －６０﹒９８ －０﹒８１％

法蘭克福ＤＡＸ １４０６９﹒２６ 升 １４５﹒６７ １﹒０５％

巴黎ＣＡＣ４０ ６５９４﹒５７ 升 １２０﹒８１ １﹒８７％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒０５７９，歐元兌美元１﹒０６６２



《公司業績》

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黃河實業（００３１８）中期純利１３１２萬元跌７％，不派息

天譽置業（０００５９）附屬逾５億人幣售重慶項目料賺５２９０萬人幣

華章科技（０１６７３）２０２２年度盈轉虧３﹒６億人幣，不派息

綠科科技（００１９５）３２０萬元售錫貿易業務，料收益２０萬元

Ｓ＆Ｔ（０３９２８）全年虧損降至１４９萬坡元，不派息

ＡＰＯＬＬＯ出行（００８６０）４億元售借貸業務，料收益５０萬元

樺欣控股（０１６５７）中期虧損擴至４２５萬元，不派息

博奇環保（０２３７７）５０７０萬人幣售設施，料虧損２４０萬人幣

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《公司資訊》

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億仕登（０１６５６）首個１０兆瓦水電站商業化

蒙牛乳業（０２３１９）授出約１３２０萬股購股權

銀娛（０００２７）博彩資產已無償歸屬澳門政府，暫獲移交續新博彩批給

中國供應鏈產業（０３７０８）執董戴銘、非執董張軍澤辭任

世紀建業（０００７９）６７２萬元租上海街物業，經營精品酒店

百濟神州（０６１６０）百澤安醫新適應症上市許可申請獲受理

潤利海事（０２６８２）獨立非執董符基業辭任，陳希婷接任

東曜藥業（０１８７５）執董黃純瑩調任非執董，續任副董事長

冠軍科技（０００９２）７００萬人幣收購電動自行車充電方案商

永利澳門（０１１２８）繳納澳門政府年度回報，按娛樂場面積計算

金沙中國（０１９２８）付澳門年度回報，首年每平方米７５０澳門元

中國華君（００３７７）主席孟廣寶被拘累４２億人幣被凍結，今早復牌

南戈壁（０１８７８）料從多倫多證交所退市延至本月底

中國鵬飛（０３３４８）金融資產投資上限，升至最多４０％手頭現金

寶沙發展（０１０６９）獲注６０００萬元重組或大股東易手，訂框架

當代置業（０１１０７）債務重組生效，新票據新交所上市

澳博控股（００８８０）付娛樂場所使用費，首年６７００萬元

金山能源（００６６３）料全年撥回２億元過往年度應計利息罰款

友邦保險（０１２９９）去年累計回購２﹒９２億股，佔２﹒４％股權

鼎億集團（００５０８）主席李光煜辭任，行政總裁蘇曉濃任署理主席

民生銀行（０１９８８）副行長胡慶華辭任，上周五起生效

金斯瑞（０１５４８）附屬傳奇生物新藥西達基奧侖賽上市申請獲受理

三生製藥（０１５３０）非執董唐柯辭任，張丹接任

中薇金融（００２４５）內部監控顧問交檢討報告草稿，識別出缺陷

自然美（００１５７）２董事辭任，委林家偉及林蒼祥接任

藥明巨諾（０２１２６）獨立非執董李志成辭任，董事會組成違規

合豐集團（０２３２０）深圳製造業務附屬租期屆滿停業，不影響營運

諾發集團（０１３６０）折讓１９％發３﹒７億新股，籌２７１０萬元

諾誠健華（０９９６９）首席財務官童少靖辭任，上周五起生效

首都創投（０２３２４）全年轉盈為虧８８１３萬元，不派息

希望教育（０１７６５）兩獨立非執董辭任，委劉仲輝和向川接任

進階發展（０１６６７）委劉寧任執行董事，上周五起生效

國泰航空（００２９３）行政總裁鄧健榮辭任，常務董事林紹波接任

比亞迪（０１２１１）全年銷量１８７萬輛，增１﹒５倍

３Ｄ ＭＥＤＩＣＩＮＥＳ（０１２４４）恩沃利單抗獲美國批准臨試

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《國企紅籌》

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國泰君安（０２６１１）斥７億人幣參與長三角二期基金

晨鳴（０１８１２）獲山東壽光市補助７３７３萬人幣

中國電力（０２３８０）逾６億元增持金紫山風電股權

中鐵建（０１１８６）中標瀘古高速，投資３０４億人幣

君實生物（０１８７７）醫偏頭痛產品臨試申請獲受理

中國信達（０１３５９）提名曾天明及史翠君任董事

拉夏貝爾（０６１１６）不再刊發季度財務報告

西證國際（００８１２）控股股東或售７４％股權，訂備忘

中國太保（０２６０１）６億人幣認購基金，投資半導體

中國國航（００７５３）６６億人幣增持山航集團至６６％

上海復旦（０１３８５）遭４合夥企業累沽４％股權

青島控股（００４９９）４﹒５億人幣安徽省建商住物業或獲政府購入；借出１﹒４億人幣未獲

還構成違約

華晨中國（０１１１４）總結派特別股息，待訂時間表

越秀服務（０６６２６）１０４０萬人幣購２０８個車位

東正金融（０２７１８）收到聯交所兩項復牌指引

彩虹新能源（００４３８）江西上饒光伏玻璃首座窰爐點火

延長石油（００３４６）溢價３７％發新股，籌近３億元

華泰證券（０６８８６）擬１０供３籌最多２８０億人幣

海爾智家（０６６９０）累斥１５億人幣回購Ａ股

東航（００６７０）４億人幣售車輛，料賺６７０７萬人幣

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《神州民企》

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美的置業（０３９９０）去年合同銷售７９２﹒４億人幣跌４２﹒２％

信盛礦業（０２１３３）除牌程序限期延至３月底，股份續停牌

玖源集團（００８２７）獨立非執董胡小平辭任，魯藝接任

力量發展（０１２７７）斥９１４１萬美元購煙草製品產銷商８０％

國美零售（００４９３）獲控股股東黃光裕免息貸款１﹒３億元

卓爾智聯（０２０９８）１０億人幣售物業開發公司，料蝕２億人幣

上坤地產（０６９００）票據到期，本金１﹒６億美元連息未還

中國金屬利用（０１６３６）換股債到期，與華融商延期

環球智能（００３９５）覆核上市委員會除牌決定，本月１１日聆訊

弘海高新（０００６５）委梁家康任執董及首席財務官

大唐集團（０２１１７）６﹒５億人幣蝕讓兩公司股權

大唐集團（２１１７）５﹒４億人幣全擁重慶住宅項目

中國春來（０１９６９）獲借９０００萬人幣，購教學用具

時代中國（０１２３３）流動資金緊絀，料停付離岸債務款項

朗詩綠色管理（００１０６）委平安不動產高層成元任非執行董事

天利控股（００１１７）８２８８萬元東莞建廠，生產陶瓷電容器

建橋教育（０１５２５）近４億元建設建橋學院第四期校舍

網龍（００７７７）獨立非執董曹國偉辭任，李繩宗接任

香港航天科技（０１７２５）７５００萬元售廠房，料賺３３０萬人幣

丘鈦科技（０１４７８）旗下昆山丘鈦首三季純利３億人幣跌６１％

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《中國要聞》

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文旅部稱元旦假期國內遊５２００萬人次，收入增４％

新能源車國補取消，比亞迪、奇瑞漲價，特斯拉推優惠

上海港集裝箱吞吐量連續十三年排名全球第一

中國１２月製造業ＰＭＩ跌至４７％，近三年低遜預期

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《勝算在握》

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意博資本鄧聲興稱薦買同程旅行、騰訊控股

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《國金頭條》

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美股告別金融危機後最慘淡一年，迎接經濟衰退新風浪

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《國際要聞》

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拜登否認美韓討論核子聯合軍演，指南韓不會獲得核武

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《外圍經濟》

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新加坡去年第四

季度ＧＤＰ按年

增長近６％

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《大國博弈》

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中國新任外長秦

剛與美國國務卿

布林肯通電話

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《恒大困局》

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恒大汽車（００

７０８）累交付

３２４輛「恒馳

５」

許家印稱恒大今

年一定能償還各

種債務、涅槃重

生

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《新冠感染》

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ＩＭＦ料未來數

月中國疫情如叢

林大火，拖累全

球經濟

英國、法國及卡

塔爾要求中國入

境旅客提供陰性

證明

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《本港經濟》

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陳茂波稱今年出

訪歐洲東盟，邀

請國際會議在港

召開

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《通關在望》

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田北辰稱通關初

每日配額三至五

萬，高鐵最快明

起售票

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《其他消息》

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日股假期休市，

圓匯１３０﹒６

９

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