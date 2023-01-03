《台股攻略－黃振宇》台股首日開紅盤，力守萬四點關口

《台股攻略》台股２０２３年首個交易日開紅盤，雖然加權指數今日（３日）早段受壓跌過

百點，一度迫近萬四點關口，幸電子權值股紛紛倒升，部分金融及傳統產業股上揚，加權指數最

終升８６點，收１４２２４點，成交金額為１４９３﹒３２億元（新台幣．下同），三大法人合

計淨買入２１﹒９１億元。

電子權值股方面，半導體三雄交投暢旺，台積電低開高收，低見４４３元，隨著資金進駐，

股價倒升，最終收４５３元，升１％；聯發科及聯電同步獲得資金追捧，分別升３％及１﹒７％

；聯詠亦升６％，其他電子指標股的國巨、瑞昱及南亞科均升２﹒９％至３﹒５％。面板雙虎的

友達及群創分別升３％及１﹒４％；ＡＢＦ載板大廠的南電升２﹒６％，欣興升１﹒７％，鴻海

繼續失守百元關口，收９９﹒１元，跌０﹒８％。金融股方面，華南金升１﹒１％，富邦金、開

發金、兆豐金及彰銀均升０﹒２％至０﹒６％。傳統產業股表現不俗，台塑四寶的南亞升

１﹒３％，台塑升０﹒２％，台化則無起跌，僅台塑化跌０﹒３％。鋼鐵股反彈，中鋼升

１﹒５％，中鴻、世紀鋼及燁興均升２％至４％，惟航運股受壓，貨櫃三雄的長榮跌１﹒８％，

陽明跌１﹒４％，萬海跌１﹒１％。散裝航運股的中航、中櫃及裕民均跌２％至４％。此外，台

灣邁向２０５０淨零排放，帶動再生能源及儲能產業加速發展，政策令儲能概念股成今日焦點，

華城及廣錠均升８﹒５％，中興電升７﹒３％，立凱－ＫＹ升近７％，上緯投控升４％，亞力升

３﹒９％。

隨著消費性電子需求逐漸回暖，經歷一年多庫存調整的電子股獲資金追捧，預期行業營利將

可逐步改善，投資者可留意相關股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》



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