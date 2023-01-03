《午市前瞻》恒指２５０天線為重要指標，專家講比亞迪部署策略！

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收報２００４０，升２５８點或１﹒３１％，主板
成交６６６﹒８４億元。恒生中國企業指數報６７８８，升８３點或１﹒２５％。恒生科技指數
報４１９０，升６２點或１﹒５％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３３７﹒６元，升３﹒６元或１﹒０８％，成交４９﹒６２億元
；美團收報１７４﹒６元，跌０﹒１元或０﹒０６％，成交４２﹒７５億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８８﹒０５元，升１﹒８元或２﹒０９％，成交１５﹒９８億元。中聯通（００７６２）升
８﹒７％，收報５﹒２５元，成交３﹒７９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿
里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
＊黃偉康：港股新年假後有力向上突破＊
２０２３年的首個交易日，恒指低開２１０點，報１９５７０。早段汽車股、濠賭股及餐飲
股回升，恒指一度由跌轉升，接近中午收市時更重上２萬點關口。安里控股主席兼行政總裁黃偉
康向《經濟通通訊社》表示，內地及香港的確診人數反彈，加上兩個多星期後為農曆新年假期，
或讓部分投資者不太積極參與，成交相信不會非常活躍。不過，他指出踏入新一年，基金都會重
新部署投資組合，而隨住經濟活動逐步復常，預期今年有較明顯的增力，市場對港股憧憬較大，
有望在新年假期後向上突破。
黃偉康估計，資金不斷在１９０００水平開始吸納，由１１月開始每逢在２０天線附近都有
支持，相信今日能企穩在２０天線上（目前為１９４００水平）。他又預期，２５０天線為短線
重大指標，若內地有新的利好消息公布，恒指又能突破２５０天線，後市有望企穩２００００以
上，並挑戰２１０００水平。
＊比亞迪短線料區間上落＊
不少車企公布銷售數據，比亞迪（０１２１１）公布，去年１２月汽車銷量約２３﹒５２萬
輛，按年增約１﹒３７倍，而去年全年累計汽車銷量約１８６﹒８５萬輛，按年增約１﹒５２倍
。去年１２月汽車產量約２３﹒５２萬輛，按年增約１﹒４２倍，而去年全年累計汽車產量約
１８８﹒１７萬輛，按年增約１﹒５２倍。
比亞迪今日低開，初段曾跌超過３％，之後重拾升勢，曾倒升逾３％。黃偉康表示，比亞迪
在電動車及電池組的銷售情況理想，若然有新的國策扶持，相信股價下跌空間不會太大。不過，
他都提到，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）股價大跌反映投資者對電動車市場的信心不高，未來亦要關注
日益加劇的競爭力下，各間車企能否保持穩定的銷量。
黃偉康又指，電動車的投資氣氛未見改善，加上「股神」巴菲特持續減持比亞迪，他預期比
亞迪短線會維持區間上落，建議於１９０元以下吸納，目標２１０元。（ｅｒ）
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