《午市前瞻》恒指２５０天線為重要指標，專家講比亞迪部署策略！

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收報２００４０，升２５８點或１﹒３１％，主板

成交６６６﹒８４億元。恒生中國企業指數報６７８８，升８３點或１﹒２５％。恒生科技指數

報４１９０，升６２點或１﹒５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３３７﹒６元，升３﹒６元或１﹒０８％，成交４９﹒６２億元

；美團收報１７４﹒６元，跌０﹒１元或０﹒０６％，成交４２﹒７５億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８８﹒０５元，升１﹒８元或２﹒０９％，成交１５﹒９８億元。中聯通（００７６２）升

８﹒７％，收報５﹒２５元，成交３﹒７９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿

里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊黃偉康：港股新年假後有力向上突破＊



２０２３年的首個交易日，恒指低開２１０點，報１９５７０。早段汽車股、濠賭股及餐飲

股回升，恒指一度由跌轉升，接近中午收市時更重上２萬點關口。安里控股主席兼行政總裁黃偉

康向《經濟通通訊社》表示，內地及香港的確診人數反彈，加上兩個多星期後為農曆新年假期，

或讓部分投資者不太積極參與，成交相信不會非常活躍。不過，他指出踏入新一年，基金都會重

新部署投資組合，而隨住經濟活動逐步復常，預期今年有較明顯的增力，市場對港股憧憬較大，

有望在新年假期後向上突破。

黃偉康估計，資金不斷在１９０００水平開始吸納，由１１月開始每逢在２０天線附近都有

支持，相信今日能企穩在２０天線上（目前為１９４００水平）。他又預期，２５０天線為短線

重大指標，若內地有新的利好消息公布，恒指又能突破２５０天線，後市有望企穩２００００以

上，並挑戰２１０００水平。



＊比亞迪短線料區間上落＊



不少車企公布銷售數據，比亞迪（０１２１１）公布，去年１２月汽車銷量約２３﹒５２萬

輛，按年增約１﹒３７倍，而去年全年累計汽車銷量約１８６﹒８５萬輛，按年增約１﹒５２倍

。去年１２月汽車產量約２３﹒５２萬輛，按年增約１﹒４２倍，而去年全年累計汽車產量約

１８８﹒１７萬輛，按年增約１﹒５２倍。

比亞迪今日低開，初段曾跌超過３％，之後重拾升勢，曾倒升逾３％。黃偉康表示，比亞迪

在電動車及電池組的銷售情況理想，若然有新的國策扶持，相信股價下跌空間不會太大。不過，

他都提到，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）股價大跌反映投資者對電動車市場的信心不高，未來亦要關注

日益加劇的競爭力下，各間車企能否保持穩定的銷量。

黃偉康又指，電動車的投資氣氛未見改善，加上「股神」巴菲特持續減持比亞迪，他預期比

亞迪短線會維持區間上落，建議於１９０元以下吸納，目標２１０元。（ｅｒ）

