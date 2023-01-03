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即市新聞

03/01/2023 17:36

《美元走勢－羅明立》歐元下個重要阻力１﹒０７８０附近

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒２２　１３０﹒９１　１２９﹒５０
　　歐元╱美元　１﹒０６２２　１﹒０６８０　１﹒０６２０
　　英鎊╱美元　１﹒２０１８　１﹒２０８５　１﹒２０１７
　　美元╱瑞郎　０﹒９２７５　０﹒９２７３　０﹒９２２７
　　美元╱港元　７﹒８１１９　７﹒８１２１　７﹒８０３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》首先祝大家２０２３新年進步，身體健康！
　　新一年首個交易日部分國家仍然休市，匯市維持淡靜行情，美元反覆偏軟。經濟學家對美國
出現經濟衰退的預期繼續有所上升，認為美國人將改變疫情期間儲蓄的習慣，利率上升亦將打擊
房地產市道。此外，勞動市場估計會開始放緩，估計失業率可能回升至５％以上。因此，美元在
聯儲局官員仍然鷹派的情況下回升動力依然失奉。
　　歐元區內主要國家１２月製造業ＰＭＩ終值顯示製造業仍然處於收縮水平，但已連續兩個月
出現回升。歐洲央行官員繼續強調通脹威脅，市場預期貨幣政府應會維持緊縮，支持匯價靠穩。
歐元曾經升至１﹒０７以上受阻，下個重要阻力在１﹒０７８０附近，暫不建議高追，留意２０
天線１﹒０６１５附近的表現。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０６１０　１﹒０７１０　１﹒０５６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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